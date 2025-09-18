18/09/2025

Երուսաղեմը ձեր քաղաքը չէ, մերն է. Նեթանյահուն՝ Էրդողանին

infomitk@gmail.com 18/09/2025 1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն Երուսաղեմում ելույթ ունենալիս անդրադարձել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի՝ նախկինում արված հայտարարություններին՝ շեշտելով, որ այդ քաղաքը միայն Իսրայելին է պատկանում։

«Սա մեր քաղաքն է, պարոն Էրդողան։ Ձեր քաղաքը չէ, մերն է, և միշտ էլ մերն է լինելու։ Երուսաղեմն այլևս երբեք չի բաժանվելու»,- ասել է նա։

Նեթանյահուն գովեստով հիշատակել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քայլը՝ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու և ամերիկյան դեսպանատունը այնտեղ տեղափոխելու մասին։

Իսրայելի վարչապետը նաև հայտարարել է, որ իր ղեկավարության օրոք Իսրայելը երբեք չի ընդունի պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծումը։

«Նրա այս հայտարարությունը ևս մեկ անգամ ընդգծում է Իսրայելի կառավարության կոշտ դիրքորոշումը պաղեստինյան հարցում»,- գրում է թուրքական աղբյուրը։

Էրդողանը 2020 թվականին Թուրքիայի խորհրդարանի ամբիոնից Երուսաղեմը ներկայացրել էր որպես «մեր քաղաք»՝ նշելով դրա օսմանյան ժառանգության և կարևորության մասին մուսուլմանական աշխարհի համար։

