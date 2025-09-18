18/09/2025

Երևանի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է տղամարդու դի

infomitk@gmail.com 18/09/2025 1 min read

Երևանի Մոսկովյան փողոցի 31 շենքի բնակարաններից մեկում այսօր առավոտյան տղամարդու դի է հայտնաբերվել։ 

Ոստիկաններն ու պարեկները պարզել է, որ մահացածը ՀՀ և ՌԴ քաղաքացի, 69-ամյա Վարդգես Գ-ն է։

«Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն՝ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել»,– նշված է կայքում։

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում սպանություն/հանկարծամահություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանրապետության մետրոյի տարածքում հերթական օրինակ, թե ինչպես համակարգը չի գործում քաղաքացիների շահերի համար

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս հայտնի երգիչ Օլեգ Գազմանովը խարդախության մեջ մեղադրվող Գևորգ Սարգսյանին է տվել ամբողջ գումարը

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ահազանգ, կինը պնդում է, որ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աշխատակիցը չի ցանկանում հանել իր մեքենայի կալանքը

17/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 19-ի աստղագուշակ․ Խոսեք այն ամենի մասին, ինչը ձեզ տխրեցնում և անհանգստացնում է

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես ամենևին չէի նախանձի Հայաստանի հաջորդ իշխանություններին, քանզի Փաշինյանն այնպիսի ծանր ժառանգություն է թողել, որի տակից գրեթե անհնար է դուրս գալ

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՛չ ոք չպետք է բանտարկվի, ո՛չ ոք չպետք է ենթարկվի սեփականության ունեզրկման․ Բրեդ Շերմանը՝ Հայաստանի քաղբանտարկյալների մասին. Տեսանյութ

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է տղամարդու դի

18/09/2025 infomitk@gmail.com