Ինչու են Արարատի պատկերը հեռացնում Հայաստան մուտքի ելքի կնիքից․ Փաշինյանի պարզաբանումը

Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ ՀՀ մուտքի և ելքի կնիքի վրայից Արարատ լեռան պատկերը հեռացնելու առաջարկը շրջանառության մեջ է դրվել դեռ ամիսներ առաջ՝ այն ժամանակ, երբ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցչի հնարավոր այցի մասին որևէ նախանշան չկար։
«Հայաստան-Թուրքիա որևէ բանակցության ընթացքում նման հարց չի քննարկվել և չի կարող քննարկվել»,– ասաց նա՝ շեշտելով, որ այս որոշումը բխում է բացառապես անվտանգության ռազմավարությունից։ Վարչապետի խոսքով՝ առանցքային գործոնը լեգիտիմությունն է, որը ենթադրում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչում՝ միջազգային ճանաչված սահմաններով։
Փաշինյանը նաև հիշեցրեց, որ մինչև 2004 թվականը այդ դրոշմը չի եղել և ընդգծեց, որ դրա հայտնվելը ժամանակի ընթացքում հստակ նշանակություն է ունեցել։ Նա ավելացրեց, որ առաջիկայում պատրաստվում է ներկայացնել հայրենասիրության այն մոդելը, որի շրջանակներում ընդունվել են բոլոր համապատասխան որոշումները․ «Այժմ մեր բոլոր գործողությունները ուղղված են Հայաստանի պետականությունն ու ինքնիշխանությունը ամրապնդելուն, երկրի անվտանգությունն ուժեղացնելուն և այն դարձնել առավել պատասխանատու միջազգային անդամ»։
