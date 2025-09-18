18/09/2025

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն է ընդունվել 12 անձ. «Լավ-նա Շաուրմա»-ի գործունեությունը կասեցվել է

infomitk@gmail.com 18/09/2025 1 min read

Արձագանքելով Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից ստացված հաղորդագրությանն այն մասին, որ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն է ընդունվել 12 անձ՝ սուր աղիքային վարակ ախտորոշմամբ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է սկսել անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Շահբազյանին պատկանող «Լավ-նա Շաուրմա» հանրային սննդի օբյեկտում (ք․ Երևան, փ․ Կոմիտաս 51), որտեղ սնվել են քաղաքացիները:

Ինչպես հայտնել է տեսչական մարմինը, իրականացված ստուգման ընթացքում նմուշառում է կատարվել առկա հումքից, սննդամթերքից և հանձնվել լաբորատոր փորձաքննության: Նաև պարզվել է, որ արտադրական գործընթացներն այստեղ իրականացվում են սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող սահմանված պահանջների կոպիտ խախտումներով:

Մասնավորապես՝
սննդի կառույցը ապահովված չի եղել տաք ջրով,
օդափոխության համակարգը գտնվել է կեղտոտ վիճակում,
շինությունների պատերը պատրաստված չեն եղել անջրանցիկ, լվացվող և ախտահանվող նյութերից,
մուտքի դուռը բացվել է դեպի խոհանոցային տարածք և չի ունեցել միջատապաշտպան ցանց,
սննդային թափոնների համար նախատեսված բեռնարկղը կառուցված չի եղել այնպես, որ հնարավոր լինի դրանք մաքրել և ախտահանել,
սարքավորումները, գործիքները չեն ենթարկվել պատշաճ մաքրման և ախտահանման։

Հանրային սննդի օբյեկտի արտադրական գործունեությունը կասեցվել է, հայտնաբերված խախտումները վերացնելու համար սահմանվել է ժամկետ։

Լաբորատոր հետազոտության արդյունքները կհրապարակվեն:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀԾԿՀ-ն մերժել է ՀԷՑ-ի վարչական բողոքը

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարկային տեսուչները մեղադրվում են կաշառք ստանալու և կեղծիք կատարելու համար. նախաքննությունն ավարտվել է

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանը մարել է Ռուսաստանին, Թուրքմենստանին, Ղազախստանին, Հայաստանին ու Ադրբեջանին ունեցած երկարամյա պարտքը

17/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երևանյան 17-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը կմեկնարկի ․․․ Լուսանկարներ

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր Արամի սիրելի հերոսը Կադիրովն է, Փաշինյանը նման է արդյոք Կադիրովին

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեսա, լսեցի, գարշեցի․ Գուգարաց թեմի քահանա Տեր Տաճատ Բարսեղյան

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանամերձ գյուղի գյուղապետին դատում են դիպլոմը կեղծելու համար

18/09/2025 infomitk@gmail.com