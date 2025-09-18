Մահացել է Գագիկ Ջհանգիրյանի թոռնիկը

Մահացել է նախկին զինդատախազ, ԲԴԽ նակին նախագահ Գագիկ Ջհանգիրյանի թոռնիկը՝ Տիգրանը:
Յոթամյա երեխան ավտովթարից հետո տեւական ժամանակ կոմայի մեջ էր:
Հոգեհանգիստը տեղի կունենա Կոնդի սուրբ Հովհաննես եկեղեցում՝ սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 18:00-ին, իսկ հուղարկավորությունը՝ սեպտեմբերի 20-ին, ժամը 13:00-ին:
