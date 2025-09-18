18/09/2025

Մահացել է Գագիկ Ջհանգիրյանի թոռնիկը

infomitk@gmail.com 18/09/2025 1 min read

Մահացել է նախկին զինդատախազ, ԲԴԽ նակին նախագահ Գագիկ Ջհանգիրյանի թոռնիկը՝ Տիգրանը:

Յոթամյա երեխան ավտովթարից հետո տեւական ժամանակ կոմայի մեջ էր:

Հոգեհանգիստը տեղի կունենա Կոնդի սուրբ Հովհաննես եկեղեցում՝ սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 18:00-ին, իսկ հուղարկավորությունը՝ սեպտեմբերի 20-ին, ժամը 13:00-ին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է սպասվում դատավորներին․ ԲԴԽ-ն որոշում է կայացրել․ Լուսանկար

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ իրավիճակ, տղամարդը «Հյուսիս-հարավ» ճանապարհին քարեր է լցրել և արգելում է շինարարներին աշխատել. Լուսանկար

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեքենաներն արդեն թռչում են․ վթար թռչող մեքենաների մասնակցությամբ․ Չինաստան․ Տեսանյութ

17/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի պետական այցը Մեծ Բրիտանիա նախանշում է նոր զարգացումներ աշխարհում

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանն Արևելյան Երուսաղեմ է պահանջում Նաթանյահուից

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սև ծովից Հայաստանին մոտեցող ակտիվ ցիկլոնը. Սուրենյանը լուսանկար է հրապարակել

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Գագիկ Ջհանգիրյանի թոռնիկը

18/09/2025 infomitk@gmail.com