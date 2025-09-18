Ո՛չ ոք չպետք է բանտարկվի, ո՛չ ոք չպետք է ենթարկվի սեփականության ունեզրկման․ Բրեդ Շերմանը՝ Հայաստանի քաղբանտարկյալների մասին. Տեսանյութ

ԱՄՆ կոնգրեսական Բրեդ Շերմանն անդրադարձել է Հայաստանում կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի և հոգևորականների գործրին։
«Չափազանց կարևոր է, որ Երևանում լինեն ուժեղ ժողովրդավարական ինստիտուտներ։ Այս կամ այն ձևով մեղադրանքներ են առաջադրվել բարձրագույն աստիճանի հոգևորականների և շատ հայտնի հայ գործարարի դեմ։ Թույլ տվեք ասել՝ եթե նման նշաններ կան, ոչ ոք չպետք է բանտարկվի, ոչ ոք չպետք է ենթարկվի սեփականության ունեզրկման՝ հասարակ քաղաքական գործունեության պատճառով»,– նշել է նա։
