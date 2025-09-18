18/09/2025

Սև ծովից Հայաստանին մոտեցող ակտիվ ցիկլոնը. Սուրենյանը լուսանկար է հրապարակել

infomitk@gmail.com 18/09/2025 1 min read

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը սոցցանցի իր էջում լուսանկար է հրապարակել և գրել.

«Սև ծովից Հայաստանին մոտեցող ակտիվ ցիկլոնը արբանյակային լուսանկարի վրա»:

Ավելի վաղ Սուրենյանը հայտնել էր՝ սեպտեմբերի 19-ից ևս մեկ մեծ քայլ դեպի աշուն:

549238347_24860710840232164_3780654276858585055_n.jpg (96 KB)

