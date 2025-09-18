Սև ծովից Հայաստանին մոտեցող ակտիվ ցիկլոնը. Սուրենյանը լուսանկար է հրապարակել

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը սոցցանցի իր էջում լուսանկար է հրապարակել և գրել.
«Սև ծովից Հայաստանին մոտեցող ակտիվ ցիկլոնը արբանյակային լուսանկարի վրա»:
Ավելի վաղ Սուրենյանը հայտնել էր՝ սեպտեմբերի 19-ից ևս մեկ մեծ քայլ դեպի աշուն:
