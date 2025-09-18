Փաշինյանի պատասխանը․ Նախկինում Հայաստանում գործե՞լ է որպես գործակալ՝ տարբեր կեղծանուններով

Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանել է այն լուրերն ու քննարկումները, որ նա նախկինում Հայաստանում գործել է որպես գործակալ՝ տարբեր կեղծանուններով։
Նա հավելեց, որ միայն հիմա, հետին թվով են հորինվում տարբեր պատմություններ․ «Այդ հարցերին պետք է պատասխանեն այն իշխանությունները, որոնց օրոք ես աշխատել եմ 1991-ից մինչև 2018 թվականը։ Այդ տարիների ընթացքում իմ դեմ բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել, ես եղել եմ քրեակատարողական հիմնարկում, խուզարկվել է իմ բնակարանը։ Գործնականում ես 20–24 տարի ապրել եմ Հայաստանում՝ ամենօրյա օպերատիվ վերահսկողության տակ։ Եթե իրական տեղեկություններ լինեին, դրանք պետք է հրապարակվեին նույնիսկ հեղափոխության ժամանակ, երբ իշխանությունը անկում էր ապրում։ Հիմա մարդիկ փորձում են մի ինչ-որ բան գտնել դիվանի տակ՝ հույս ունենալով, որ դա կթողնի դիվանի տակից դուրս գալ։ Բայց դա չի լինելու»։
