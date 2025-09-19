Երկրաշարժ է տեղի ունեցել Վրաստանում

Վրաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել։
Ազգային սեյսմիկ մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալներով՝ երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Դմանիսի քաղաքից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա՝ Սողութլո գյուղի մոտակայքում։
Երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 3.1 մագնիտուդ, իսկ խորությունը՝ 5 կիլոմետր։ Ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են Թբիլիսիի ժամանակով ժամը 15:51-ին։
