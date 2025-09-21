21/09/2025

Ասում են՝ տղայիս կորցրեցի, լավ ա քեզ չեմ կորցրել, Նիկո՛լ ջան․ Աշոտ Տոնոյան

Մեր ընտանիքը մինչև Փաշինյանի գալը երջանիկ էր։ Այսօր  «Եռաբլուր»-ում լրագրողների հետ զրույցում ասել է զոհված զինծառայողի հայր Աշոտ Տոնոյանը։

Դիտարկմանը՝ ծնողներ կան, ովքեր շատ լավ հարաբերություններ ունեն իշխանությունների հետ, միջոցառման են մասնակցում, ասաց․ «Գիտեմ, տղայիս շիրմի կողքերն էլ կան, ներքևում էլ․ ասում են՝ տղայիս կորցրեցի, լավ ա քեզ չեմ կորցրել, Նիկո՛լ ջան։ Տենց ասող կին կա։ Բան չունեմ ասելու, իրենց գործն է»։

Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է

Ազնավուրը կրկին Պրահայում էր՝ այս անգամ նորաձեւության «Ֆրանսիական ռիթմեր»ով. Լուսանկարներ

Ինչո՞ւ հենց հիմա սրվեցին իշխանություն – եկեղեցի հարաբերությունները

