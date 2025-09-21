Ասում են՝ տղայիս կորցրեցի, լավ ա քեզ չեմ կորցրել, Նիկո՛լ ջան․ Աշոտ Տոնոյան

Մեր ընտանիքը մինչև Փաշինյանի գալը երջանիկ էր։ Այսօր «Եռաբլուր»-ում լրագրողների հետ զրույցում ասել է զոհված զինծառայողի հայր Աշոտ Տոնոյանը։
Դիտարկմանը՝ ծնողներ կան, ովքեր շատ լավ հարաբերություններ ունեն իշխանությունների հետ, միջոցառման են մասնակցում, ասաց․ «Գիտեմ, տղայիս շիրմի կողքերն էլ կան, ներքևում էլ․ ասում են՝ տղայիս կորցրեցի, լավ ա քեզ չեմ կորցրել, Նիկո՛լ ջան։ Տենց ասող կին կա։ Բան չունեմ ասելու, իրենց գործն է»։
Բաց մի թողեք
Մի ժամանակ հպարտ էի գալիս տղերքի մոտ, հիմա՝ մի քիչ գլուխս խոնարհ. Ռոմիկ Մխիթարյան
Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է
Ազնավուրը կրկին Պրահայում էր՝ այս անգամ նորաձեւության «Ֆրանսիական ռիթմեր»ով. Լուսանկարներ