Մի ժամանակ հպարտ էի գալիս տղերքի մոտ, հիմա՝ մի քիչ գլուխս խոնարհ. Ռոմիկ Մխիթարյան

«Ես «Եռաբլուր» միշտ էլ գալիս եմ որպես անկախ։ «Եռաբլուր»-ը սկսվել է 1990-ի մայիսի 27-ին ու մեր ջոկատի տղաներով։ Մեր չորս հոգին այստեղ են, այս ձեռքերով են հուղարկավորվել, որից հետո շարունակվել է «Եռաբլուր»-ը»,- լրագրողների հետ զրույցում ասաց ազատամարտիկ, ԵԿՄ անդամ, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Ռոմիկ Մխիթարյանը։
«Մի ժամանակ հպարտ էի գալիս տղերքի մոտ, հիմա՝ մի քիչ գլուխս խոնարհ, բայց համոզված եմ՝ գալու է օրը, որ գլուխներս բարձր․․․․»,- հավելել է նա։
Հարցին՝ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր Չորրորդ Հանրապետության մասին, մեզ պե՞տք է Չորրորդ Հանրապետություն, Երրորդն ինչո՞վ չի բավարարում, ասաց, որ մեզ պետք է կայուն, հզոր բանակով, տնտեսապես զարգացած Հանրապետություն․ «Կլինի 4րդ, 5-րդ, 6-րդ, ինձ չի հետաքրքրում»։
