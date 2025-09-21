Ովքեր են անցել ՔՊ վարչությունում, ում ձայներում են եղել անճշտություններ, ովքեր դուրս կմնան

ՔՊ-ական խմբակը ինչպես հայտնի է , այս անգամ էլ չկարողացավ վարչության նորմալ ընտրություններ անցկացնել ։Մեր աղբյուրները շարունակում են պնդել,որ էլեկտրոնային հաշվարկի վերջնափուլում ձայներն անհասկանալի ավել են եղել, քան ընտրողների քանակը:
Որ ընտրությունը հարթ չի անցել, այդ մասին է վկայում ՔՊ պաշտոնական հայտարարությունը, որ էլեկտրոնային հաշվարկից հետո նաեւ մեխանիկական հաշվարկի որոշում է կայացվել, այսինքն ձեռքով են հաշվելու, ապա վերջնական տվյալներ հաղորդեն:
Բայց իշխանականները սովորության համաձայն փորձում են մախաթը պարկի մեջ պահել, եւ օգտվելով մեր մի վրիպակից՝ քողարկել իրենց խնդիրը: «ՔՊ-ն խոստովանեց, որ կեղծիք է թույլ տվել» լուրում ի թիվս այլնի գրել ենք, որ մեխանիկական հաշվարկից զատ կեղծիքի մասին վկայող փաստ է նաեւ այն, որ ըստ ՔՊ հայտարարության` Փաշինյանը 758 ձայն է ստացել, իսկ օնլայն տվյալներով 826, մինչդեռ առաջին տվյալը վարչության նախագահի ընտրության, երկրորդը ընդհանուր քվեն է:
Մենք ընդունում ենք մեր վրիպակը, բայց դրանից իրավիճակը չի փոխվում եւ մեխանիկական հաշվարկը արդեն ապացույց է, որ թիմի ներսում չեն վստահում ութ հարյուր հոգանոց ընտրության էլեկտրոնային, ինչպես դուք եք ասում՝ ուղիղ եթերում բոլորի աչքի առաջ կատարվածին եւ մեխանիկական հաշվարկի որոշում է կայացվել ու նախնական արդյունքները ժամ առ ժամ փոխվում են, օրինակ ավելացել է Տիգրան Ավինյանի ձայները, ինչը որոշիչ է դարձել եւ նախնական պատկերով նա եւս անցնում է, 408-ից նրա ձայները ավելացել են 422-ի, հաշվարկը որոշիչ է եղել նաեւ Արմեն Խաչատրյանի հարցում, նրա ոչ անցողիկ 407 ձայնը դարձել է անցողիկ 420, ակնհայտ է, որ փորձել են նրանց փոխարեն Արեն Մկրտչյանին եւ կանանց անցկացնել, իսկ հաշվարկից հետո պատկերը փոխվել է, ըստ ՔՊ -ի սահմանած կարգի, որ ամեն չորրորդը պետք է կին լինի վարչության ցանկում, մեր նախնական հաղորդած ցանկից դուրս են մնում Արեն Մկրտչյանը, Անահիտ Ավանեսյանն ու Տաթեւ Գասպարյանը, անցնում են Ավինյանն ու Խաչատրյանը, հնարավոր է նաեւ` Սասուն Միքայելյանը:
1 Նիկոլ Փաշինյան 826
2 Գևորգ Պապոյան 707
3 Վահագն Ալեքսանյան 688
4 Սուրեն Պապիկյան 665
5 Հակոբ Կոնջորյան 648
6 Արայիկ Հարությունյան 625
7 Ռուբեն Ռուբինյան 606
8 Արսեն Թորոսյան 596
9 Ռոմանոս Մելիքյան 567
10 Դավիթ Խուդաթյան 562
11 Ալեն Սիմոնյան 527
12 Ալխաս Ղազարյան 513
13 Արուս Ջուլհակյան 439
14 Վիլեն Գաբրիելյան 435
15 Հասմիկ Հակոբյան 434
16 Գնել Սանոսյան 432
17 Տիգրան Ավինյան 422
18 Արմեն Խաչատրայն 420
19 Նազելի Բաղդասարյան 416
20 Արուս Մանավազյան 405
Բաց մի թողեք
ՔՊ-ից խոստովանեցին, որ կեղծիք է եղել
Նիկոլ Փաշինյանը՝ ՔՊ նախագահ, 1100 պատվիրակներից ստացել է 758 ձայն
ՔՊ վարչության ընթացիկ ընտրության արդյունքներով ամենաշատ ձայներ հավաքած 20 կուսակցականների՝ ներառյալ 5 կին ցանկը