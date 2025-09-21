21/09/2025

#Ուղիղ․ Միասնական երթ` Երևանում. Հայաստանը տոնում է անկախ Հանրապետության օրը

infomitk@gmail.com 21/09/2025 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքեր են անցել ՔՊ վարչությունում, ում ձայներում են եղել անճշտություններ, ովքեր դուրս կմնան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ից խոստովանեցին, որ կեղծիք է եղել

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը՝ ՔՊ նախագահ, 1100 պատվիրակներից ստացել է 758 ձայն

21/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրամիությունը չի կատարելու Թրամփի պահանջը․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկախությունը վտանգված է, ժամանակն է ոչ միայն շնորհավորել Անկախության տոնը, այլև թիկունք կանգել. Զուրաբյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տուն, գառաժ, կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա… Մասիսը կանչեց․ Արմեն Դարբինյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաղթանակող Հայաստանն այլընտրանք չունի … Չարիքից ազատագրված և անեծքազերծ Հայաստան․ Բագրատ Սրբազան

21/09/2025 infomitk@gmail.com