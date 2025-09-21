21/09/2025

Տուն, գառաժ, կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա… Մասիսը կանչեց․ Արմեն Դարբինյան

infomitk@gmail.com 21/09/2025 1 min read

1991 թվականին Մոսկվայում բավական կոմֆորտային տեղավորվել էի. տուն֊տեղ, կին, զոքանչ (կարգին կին էր ի դեպ, դրանից մի 2 տարի առաջ ես էի ստիպել Երևանյան տունը կոպեկներով վաճառի ու գա միանա մեզ), 07 Ժիգուլի, ավտոտնակ, կոմպյուտերների ներկրման բիզնես, МГУ-ում դասախոսական ու գիտական աշխատանք, ՀՀ Մշտական ներկայացուցչությունում պաշտոն ․․․

Սեպտեմբերի 21֊ը ամբողջությամբ փոխեց աշխարհընկալումս. Ինքս խնդրեցի Բագրատյանին ու Տեր֊Պետրոսյանին միանալ Պետություն կերտելու գործին։

Տուն, գառաժ, կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա… ՄԱՍԻՍԸ կանչեց։

Չվհատվեք, Հայեր, ՄԱՍԻՍԸ ՄԻՇՏ ԿԱՆՉԵԼՈՒ Է։

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Արմեն Դարբինյան; ՀՀ նախկին վարչապետ

Կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա... Մասիսը կանչեց

Բաց մի թողեք

1 min read

Անկախությունը վտանգված է, ժամանակն է ոչ միայն շնորհավորել Անկախության տոնը, այլև թիկունք կանգել. Զուրաբյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաղթանակող Հայաստանն այլընտրանք չունի … Չարիքից ազատագրված և անեծքազերծ Հայաստան․ Բագրատ Սրբազան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք պետք է լինենք ուժեղ ու միասնական, զգոն և պայքարի պատրաստ. Նաիրի Սարգսյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրամիությունը չի կատարելու Թրամփի պահանջը․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկախությունը վտանգված է, ժամանակն է ոչ միայն շնորհավորել Անկախության տոնը, այլև թիկունք կանգել. Զուրաբյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տուն, գառաժ, կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա… Մասիսը կանչեց․ Արմեն Դարբինյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաղթանակող Հայաստանն այլընտրանք չունի … Չարիքից ազատագրված և անեծքազերծ Հայաստան․ Բագրատ Սրբազան

21/09/2025 infomitk@gmail.com