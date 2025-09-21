Տուն, գառաժ, կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա… Մասիսը կանչեց․ Արմեն Դարբինյան

1991 թվականին Մոսկվայում բավական կոմֆորտային տեղավորվել էի. տուն֊տեղ, կին, զոքանչ (կարգին կին էր ի դեպ, դրանից մի 2 տարի առաջ ես էի ստիպել Երևանյան տունը կոպեկներով վաճառի ու գա միանա մեզ), 07 Ժիգուլի, ավտոտնակ, կոմպյուտերների ներկրման բիզնես, МГУ-ում դասախոսական ու գիտական աշխատանք, ՀՀ Մշտական ներկայացուցչությունում պաշտոն ․․․
Սեպտեմբերի 21֊ը ամբողջությամբ փոխեց աշխարհընկալումս. Ինքս խնդրեցի Բագրատյանին ու Տեր֊Պետրոսյանին միանալ Պետություն կերտելու գործին։
Տուն, գառաժ, կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա… ՄԱՍԻՍԸ կանչեց։
Չվհատվեք, Հայեր, ՄԱՍԻՍԸ ՄԻՇՏ ԿԱՆՉԵԼՈՒ Է։
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Արմեն Դարբինյան; ՀՀ նախկին վարչապետ
