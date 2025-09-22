«Մեր Ձևով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է.
Նիկոլ Փաշինյանից ավելի նիկոլփաշինյանները փորձում են Գյումրու տոնը փչացնել:
Խնդրում եմ մաքուր պահել ձեր անունը և չաֆիլացվել բարեգործ (իրական) ձերբակալողների հետ:
Անելու ենք անշահախնդիր ու անելու ենք Մեր ձևով:
Հիշեցնենք, որ «Տաշիր» հիմնադրամն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Գյումրու քաղաքի տոնակատարության ծախսերը վերցնում է իր վրա:
Բաց մի թողեք
Քանդելը շարունակում է խաղաղության օրակարգի անվան տակ, որովհետև սա հաճելի է լսելը
ՔՊ-ի համաժողովից հետևություն պետք է անի նաև «Երկրապահը»` «փակենք, որ պատերազմ չլինի» շանտաժով
Քաղաքական պատվերի մասին պնդումը ծիծաղելի է ․․․ Հակոբ Կարապետյան