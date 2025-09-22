22/09/2025

Նիկոլ Փաշինյանից ավելի նիկոլփաշինյանները փորձում են Գյումրու տոնը փչացնել

«Մեր Ձևով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է.

Նիկոլ Փաշինյանից ավելի նիկոլփաշինյանները փորձում են Գյումրու տոնը փչացնել:

Խնդրում եմ մաքուր պահել ձեր անունը և չաֆիլացվել բարեգործ (իրական) ձերբակալողների հետ:

Անելու ենք անշահախնդիր ու անելու ենք Մեր ձևով:

Հիշեցնենք, որ «Տաշիր» հիմնադրամն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Գյումրու քաղաքի տոնակատարության ծախսերը վերցնում է իր վրա:

