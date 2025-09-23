23/09/2025

Առեղծվածային դեպք, գերեզմանների մոտով անցնող գնացքի գծերի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ

infomitk@gmail.com 23/09/2025 1 min read

Այսօր՝ սեպտեմբերի 23-ին, առեղծվածային դեպք է տեղի ունեցել Երևանում:

Ժամը 10:10-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 1-ին գումարտակի 2-րդ վաշտում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական տարածքում գտնվող, Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնին հարակից գերեզմանների տարածքով անցնող երկաթգծերի վրա մարդկային մարմնի մնացորդներ կան:

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ժամանել են ՊԾ Երևանի գնդի հրամանատար Անդրանիկ Իսախանյանը, նույն գնդի 1-ին գումարտակի հրամանատար Գոռ Առաքելյանը, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Նիկողոսյանն ու 2-րդ վաշտի հրամանատար Հայկ Արոյանը:

Տեղում պարզվել է, որ տեղեկությունը հավաստի է: Հայտնաբերվել է մարդկային մարմնի մնացորդներ, 2 գանգ, ատամնաշար:

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում «սպանություն» հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Քննիչի որոշմամբ՝ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն:

Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով՝ դատաբժիշկները պետք է պարզեն՝ հայտնաբերված մարդկային մարմնի մնացորդները կնո՞ջ, տղամարդո՞ւ, թե՞ երեխայի են պատկանում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրերս ակտիվացած էջը սուտ է տարածում. ՀՀ-ում տաքսի ծառայությունը միայն էլեկտրոմոբիլներով մատուցելու որոշում չկա

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր մանրամասներ բենզալցակայնում տեղի ունեցած պայթյունից

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի կենտրոնում 5 ամիս առաջ հրազենային վնասվածք ստացած օտարերկրացին օրերս մահացել է․ Լուսանկար

22/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանին պետք էր ընդամենը շարունակել ԵԱՀԿ ՄԽ բանակցաին գործընթացի տրամաբանությունը և սկզբունքները, ոչ թե բստրել «իր զրոյական կետը»

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտված, աղետաբեր խմբակը փորձ է անում ամեն բան սկսել սկզբից

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեփական որդուն դարձրեց օկուպանտ․ Մարտիրոսյան

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Զուրաբյանը դիմել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, խոստացել՝ թերապեվտիկ զգալի էֆեկտ

23/09/2025 infomitk@gmail.com