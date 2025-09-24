24/09/2025

Այս պահին ձերբակալված չկա. ցանկացած դեպքում, երբ գտնեմ նպատակահարմար, պատրաստ եմ հրաժարական տալ. Ղազարյան

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Ձեռնարկվում են լայնածավալ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ, ամեն ինչ արվում է բոլոր մարմինների կողմից, որպեսզի րոպե առաջ դեպքն ամբողջովին բացահայտվի:

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը՝ խոսելով Մերձավանում տեղի ունեցած դեպքի մասին:

Ղազարյանն ասաց՝ դեռևս ձերբակալված անձ չկա:

Անդրադառնալով վարչապետի գրառմանը, Արամ Ղազարյանը նշեց.

«Ցանկացած նման դեպքով իրականացվում են ուսումնասիրություններ։ Եթե պարզվի, որ աշխատակիցները թերացել են, համապատասխան գործողություններ կձեռնարկվեն, և նրանք կենթարկվեն պատասխանատվության։ Ներկայումս նման տվյալներ չկան»:

Պատրաստ է արդյո՞ք ոստիկանապետը այս դեպքի հետ կապված հրաժարական տալ՝ հարցին, Ղազարյանն ասաց.

«Ցանկացած դեպքում, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, և երբ որ գտնեմ նպատակահարմար, պատրաստ եմ»:

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ժամը 23։52-ին ՆԳՆ ոստիկանություն ահազանգ է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Մերձավան բնակավայրի Երևանյան խճուղում կրակոցներ են հնչել։ Նախնական տվյալներով՝ կան 2 զոհ, 1 վիրավոր։

Մահացածներից մեկը համայնքի ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բացառիկ տեսանյութ․ Ինչպես է տեղի ունեցել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ վարկածներ են շրջանառվում Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության հետ կապված

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#ՈՒՂԻՂ. Սպшնվել է ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը. ի՞նչ է կատարվում Մերձավանում

24/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Ռոմանտիկ ժամադրությունը չի հիասթափեցնի

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի պատգամավորը խոսել է Հայաստանում մզկիթների վերականգնման պահանջի մասին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը Միքայել Սրբազանին մեղավոր ճանաչեց. Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս պահին ձերբակալված չկա. ցանկացած դեպքում, երբ գտնեմ նպատակահարմար, պատրաստ եմ հրաժարական տալ. Ղազարյան

24/09/2025 infomitk@gmail.com