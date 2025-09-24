Մերձավանի արյունալի գիշերը․ պատասխանատվության ստվերը իշխանության վրա է.
Անցած գիշեր Մերձավանի Երևանյան խճուղում արձանագրված կրակոցները խլեցին մարդկային կյանքեր․ կա երկու զոհ և մեկ վիրավոր։ Զոհերից մեկը Փարաքար համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանն է։
Դեպքի շուրջ արդեն իսկ շրջանառվում են տարբեր վարկածներ․ ոմանք այն կապում են իշխանական շրջանակների հետ, մյուսները՝ վենդետայի կամ Մերձավանում փետրվարի 5-ին տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի շարունակության հետ։
Բայց անկախ բոլոր վարկածներից մի բան ակնհայտ է․ քաղաքական պատասխանատվությունն անխուսափելիորեն կրում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։
Իշխանությունը պարտավոր է ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու անվտանգությունը, իսկ երբ զոհ դառնում է համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար, հարցը դուրս է գալիս զուտ քրեական դաշտից և ստանում հստակ քաղաքական երանգ։ Սա վկայում է պետական ինստիտուտների անկարողության մասին։ Եթե տեղի ունեցածը չստանա արագ, թափանցիկ և համոզիչ բացահայտում, ապա հասարակական կարծիքում մեղքի ստվերը շարունակելու է մնալ իշխանության վրա՝ անկախ իրական մեղավորներից։
Սուրեն Սուրենյանց
