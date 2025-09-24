24/09/2025

Մերձավանի արյունալի գիշերը․ պատասխանատվության ստվերը իշխանության վրա է

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Մերձավանի արյունալի գիշերը․ պատասխանատվության ստվերը իշխանության վրա է.

Անցած գիշեր Մերձավանի Երևանյան խճուղում արձանագրված կրակոցները խլեցին մարդկային կյանքեր․ կա երկու զոհ և մեկ վիրավոր։ Զոհերից մեկը Փարաքար համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանն է։

Դեպքի շուրջ արդեն իսկ շրջանառվում են տարբեր վարկածներ․ ոմանք այն կապում են իշխանական շրջանակների հետ, մյուսները՝ վենդետայի կամ Մերձավանում փետրվարի 5-ին տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի շարունակության հետ։

Բայց անկախ բոլոր վարկածներից մի բան ակնհայտ է․ քաղաքական պատասխանատվությունն անխուսափելիորեն կրում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։

Իշխանությունը պարտավոր է ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու անվտանգությունը, իսկ երբ զոհ դառնում է համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար, հարցը դուրս է գալիս զուտ քրեական դաշտից և ստանում հստակ քաղաքական երանգ։ Սա վկայում է պետական ինստիտուտների անկարողության մասին։ Եթե տեղի ունեցածը չստանա արագ, թափանցիկ և համոզիչ բացահայտում, ապա հասարակական կարծիքում մեղքի ստվերը շարունակելու է մնալ իշխանության վրա՝ անկախ իրական մեղավորներից։

Սուրեն Սուրենյանց

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանին բանավեճից առաջ մի քիչ պարապացնեմ. Լևոն Զուրաբյան

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանին պետք էր ընդամենը շարունակել ԵԱՀԿ ՄԽ բանակցաին գործընթացի տրամաբանությունը և սկզբունքները, ոչ թե բստրել «իր զրոյական կետը»

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտված, աղետաբեր խմբակը փորձ է անում ամեն բան սկսել սկզբից

23/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#ՈՒՂԻՂ. Սպшնվել է ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը. ի՞նչ է կատարվում Մերձավանում

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավանի կրակոցների վայրում կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրություններն առգրավվել են. կրակողը դիմել է փախուստի

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ միջամտություն է ծրագրում Ռուսաստանը «Թրամփի ուղու» նախագծին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վտանգը չի անցել, ՌԴ 5 օդանավակայաններ փակվել են

24/09/2025 infomitk@gmail.com