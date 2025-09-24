24/09/2025

Մերձավանի կրակոցների վայրում կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրություններն առգրավվել են. կրակողը դիմել է փախուստի

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Մերձավանում գիշերը հնչած կրակոցների վայրում առկա են տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրություններն առգրավվել են:

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը:

Նա հավելել է, որ հարցաքննվել և հարցաքննվում են մի շարք անձինք, ուժեղացված ծառայություն է իրականացվում սպանված համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի տան մոտ ու հիվանդանոցում, որտեղ գտնվում է վիրավորը:

Սարգսյանի խոսքով՝ կրակողը եղել է դիմակավորված, մոտեցել է, կրակոցներ արձակել ու դիմել փախուստի: Այլ մանրամասներ նա չհայտնեց՝ նշելով, որ ընթանում են քննչական և վարույթային մեծածավալ գործողություններ և որոշ հանգամանքներ, նախաքննության շահերից ելնելով, չեն հրապարակվում:

«Այժմ միջոցառումներ են ձեռնարկվում նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Կտրամադրվի լրացուցիչ տեղեկություն, այլ մանրամասներ այժմ չեմ կարող հայտնել»,- նշել է Սարգսյանը։

Հարցին՝ կա՞ն տվյալներ, որ սպանությունը վենդետա է եղել և կապ ունի ամիսներ առաջ նույն բնակավայրում տեղի ունեցած սպանության հետ, ՆԳՆ մամուլի քարտուղարը պատասխանել է, որ քննարկվում են բոլոր վարկածները։

«Նշված դեպքից հետո Մերձավանում տարբեր անձինք են ձերբակալվել, զենք-զինամթերք է առգրավվել։ Այժմ զերծ կմնամ այլ մանրամասներ հայտնելուց»,- ասել է խոսնակը:

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ժամը 23.52-ին, ՆԳՆ ոստիկանություն ահազանգ է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Մերձավան բնակավայրի Երևանյան խճուղում կրակոցներ են հնչել։ Նախնական տվյալներով՝ կա 2 զոհ, 1 վիրավոր։

Մահացածներից մեկը համայնքի ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանն է։

Տեղում հայտնաբերվել է «Տոյոտա» մակնիշի ավտոմեքենա, որի վրա առկա են կրակոցի հետքեր, հայտնաբերվել են նաև մեծ քանակի ինքնաձիգից կրակված փամփուշտներ:

Մերձավանի կրակոցների հետևանքով զոհված երկրորդ անձը քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանն է: Ըստ նախնական տեղեկությունների` մեկ անձ մոտեցել, կրակ է բացել և դիմել փախուստի:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խստորեն դատապարտել է տեղի ունեցածը և ընդգծել. «ՀՀ իրավապահները պարտավոր են շուտափույթ բացահայտել հանցագործության մեջ ներգրավված բոլոր անձանց»։

