Եռաբլուր գնացողների հոսքը տասնապատիկ կրճատվել է… Տոնոյան

44-օրյա պատերազմում անմահացած Մենուա Հովհաննիսյանի մայրը՝ հասարակական գործիչ Կարին Տոնոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
«Տխրությունս կամաց-կամաց փոխվում է լացի…
Ընդամենը 5 տարի է անցել, բայց այսօր Եռաբլուր գնացողների հոսքը տասնապատիկ կրճատվել է… գնացողների զգալի մասն էլ արցախցիներ են….
Կներեք, տղերք…»։
