Ղարաբաղը հավերժ Ադրբեջան է. Էրդողան

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սեպտեմբերի 27-ի՝ Ադրբեջանում Հիշատակի օրվա կապակցությամբ իր սոցիալական ցանցի էջում գրառում է կատարել։
«Մեր բարեկամ, եղբայր և սիրելի Ադրբեջանի հիշատակի օրը ես հարգանքի տուրք եմ մատուցում մեր նահատակների հիշատակին, ովքեր հերոսաբար ազատագրել են Ղարաբաղը և Ադրբեջանի օկուպացված հողերը, և իմ հարգանքն եմ հայտնում մեր վետերաններին։
Ղարաբաղը հավերժ Ադրբեջան է», – ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Բաց մի թողեք
Թուրքիային ի՞նչ «մանրադրամով է պատասխանելու» Ռուսաստանը
Ալիևը նույնիսկ ՄԱԿ-ի ամբիոնից դարձյալ հնչեցրել է «Զանգեզուրի միջանցք» անվանումը
ՌԴ Պետդումայի նախկին պատգամավորի նկատմամբ քրգործ է հարուցվել․ նա Երևանում է. Լուսանկար