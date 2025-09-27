27/09/2025

Ղարաբաղը հավերժ Ադրբեջան է. Էրդողան

infomitk@gmail.com 27/09/2025 1 min read

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սեպտեմբերի 27-ի՝ Ադրբեջանում Հիշատակի օրվա կապակցությամբ իր սոցիալական ցանցի էջում գրառում է կատարել։

«Մեր բարեկամ, եղբայր և սիրելի Ադրբեջանի հիշատակի օրը ես հարգանքի տուրք եմ մատուցում մեր նահատակների հիշատակին, ովքեր հերոսաբար ազատագրել են Ղարաբաղը և Ադրբեջանի օկուպացված հողերը, և իմ հարգանքն եմ հայտնում մեր վետերաններին։

Ղարաբաղը հավերժ Ադրբեջան է», – ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիային ի՞նչ «մանրադրամով է պատասխանելու» Ռուսաստանը

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը նույնիսկ ՄԱԿ-ի ամբիոնից դարձյալ հնչեցրել է «Զանգեզուրի միջանցք» անվանումը

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՌԴ Պետդումայի նախկին պատգամավորի նկատմամբ քրգործ է հարուցվել․ նա Երևանում է. Լուսանկար

26/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քամու ուժգնացում, անձրև․ ինչ եղանակ կլինի այս օրերին

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եռաբլուր գնացողների հոսքը տասնապատիկ կրճատվել է… Տոնոյան

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Սարգսյանն անձամբ է ղեկավարում Փարաքարի համայնքապետի եւ նրա ընկերոջ սպանության գործով իրավապահների աշխատանքները

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը ոչ մի ապացույց չունի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ․ Free Armenian Prisoners

27/09/2025 infomitk@gmail.com