27/09/2025

Քամու ուժգնացում, անձրև․ ինչ եղանակ կլինի այս օրերին

infomitk@gmail.com 27/09/2025 1 min read

ԱՌԱՋԻԿԱ 5 ՕՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ (27.09 – 02.10.2025թ.)

Երևան քաղաքում՝

Սեպտեմբերի 27-ի ցերեկը, 28-29-ին և հոկտեմբերի 1-2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան ժամերին հնարավոր է անձրև։

Հանրապետության տարածքում`

Սեպտեմբերի 27-ի և 30-ի ցերեկը, 28-ի գիշերը, հոկտեմբերի 1-2-ին՝ գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև։ Սեպտեմբերի 30-ին հնարավոր է նաև ամպրոպ: Սեպտեմբերի 27-30-ին առանձին շրջաններում հնարավոր է նաև մառախուղ։ Սեպտեմբերի 28-ի ցերեկը, 29-ին, 30-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին՝ հյուսիսարևմտյան՝ 3-6մ/վ, սեպտեմբերի 28-30-ին առանձին շրջաններում սպասվում է քամու ուժգնացում ՝ 16-19 մ/վ արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 27-ի ցերեկը կնվազի 3-5 աստիճանով, սեպտեմբերի 28-29-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Քիմ Քարդաշյանը` տղամարդկանց հետ ժամադրությունների մասին

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 27-ի աստղագուշակ․ Կարևոր խոսակցությունների օր է

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միշտ բարձր եմ պահելու քո պատիվը, այն, ինչ կիսատ ես թողել, ավարտին ենք հասցնելու»․ Վալոդյա Գրիգորյանի դստեր հուզիչ գրառումը

26/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քամու ուժգնացում, անձրև․ ինչ եղանակ կլինի այս օրերին

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եռաբլուր գնացողների հոսքը տասնապատիկ կրճատվել է… Տոնոյան

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Սարգսյանն անձամբ է ղեկավարում Փարաքարի համայնքապետի եւ նրա ընկերոջ սպանության գործով իրավապահների աշխատանքները

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը ոչ մի ապացույց չունի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ․ Free Armenian Prisoners

27/09/2025 infomitk@gmail.com