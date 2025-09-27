27/09/2025

ՔՊ-ն մոբիլիզացնում է ուժերը, բիզնեսմեններին հավաքել են Նոր Դվին ռեստորանում

infomitk@gmail.com 27/09/2025 1 min read

Այս պահին էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը, Էջմիածնի քաղաքապետի ԺՊ Արգիշտի Մեխակյանն ու ՏԿԵ նախարար Դավիթ Խուդաթյանը Էջմիածնի հայտնի Նոր Դվին ռեստորանում հանդիպում են էջմիածնեցի բիզնեսմենների հետ։

Բիզնեսմեններից շատերը մեզ հետ զրույցում ասացին, որ տեղյակ չեն, թե ինչ օրակարգով են եկել այստեղ, եւ ըստ տեղեկություննների` սա ընտրություններից առաջ հերթական քարոզարշավային հավաքն է, որպեսզի կշիռ ունեցող մարդկանց ներգրավեն ընտրություններում։

Իշխանությունները չեն ուզում կրկնել Գյումրու սցենարը եւ հիմա բացահայտ քարոզարշավ են իրականացնում` մոբիլիզացնելով կառավարվող ուժերը։

Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 16-ին Վաղարշապատ խոշորացված համայնքում տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ են նշանակված, սակայն անգամ առաջադրումները չեն սկսվել, իսկ ՔՊ-ն արդեն քարոզարշավն, ըստ էության, սկսել է: Եվ այս հավաքն էլ քարոզարշավի շրջանակներում է:

