Գորիսի ԲԿ-ում լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմում զոհված Կարեն Գրիգորյանի եղբայրը

Սեպտեմբերի 27֊ին չարաբաստիկ պատերազմի 5֊րդ տարելիցի օրը, Գորիսի ԲԿ֊ում լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմում հերոսացած, Հայրենիքի համար կյանքը նվիրած Կարեն Գրիգորյանի եղբայրը՝ Կարեն Գրիգորյանը։
ԲԿ-ում այսօր ծնվել է 5 տղա և մեկ աղջիկ։
Գորիսի ԲԿ-ի մամուլի խոսնակ Արև Աբելյանի էջից
