28/09/2025

Գորիսի ԲԿ-ում լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմում զոհված Կարեն Գրիգորյանի եղբայրը

Սեպտեմբերի 27֊ին չարաբաստիկ պատերազմի 5֊րդ տարելիցի օրը, Գորիսի ԲԿ֊ում լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմում հերոսացած, Հայրենիքի համար կյանքը նվիրած Կարեն Գրիգորյանի եղբայրը՝ Կարեն Գրիգորյանը։

ԲԿ-ում այսօր ծնվել է 5 տղա և մեկ աղջիկ։

Գորիսի ԲԿ-ի մամուլի խոսնակ Արև Աբելյանի էջից

Ոնց մոռանաս «հաղթելու» ենք պարարտ որդով կարթը, որով բռնեցին ու բթացրին մարդկանց զգոնությունը

Սեպտեմբերի 28-ի աստղագուշակ․ Բարենպաստ օր է ապագայի ծրագրեր կազմելու և այն մարդկանց հետ քննարկելու համար

Բացառիկ մանրամասներ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունից, տեսագրությունում ձայնը փակված է և չի լսվում «խփի» հրահանգը

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

Քանդակագործի երազանքը կատարվեց

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

