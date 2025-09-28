Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

Գործը դեռ դատարան սկի չհասած ու առանց դատարանի վճռի, հայտարարում են, որ գործը բացահայտված է:
Ցանկացած գործ բացահայտված է համարվում դատարանի վճռից հետո, ոչ թե ՔՊ-ի ֆեյքերի հայտարարությամբ:
Հետևաբար, հրահանգված է բացահայտված համարել, որ իրական կազմակերպչի մասին կասկածը վերանա:
ՔՊ-ն ահաբեկչական խմբավորում է, որը վաղը թե ուշ վնասազերծվելու է
Հասարակական գործիչ, ռեժիսոր Հովհաննես Իշխանյանի Ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան
Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն
Մեր աչքի առաջ փակվում է Եռաբլուրի էջը, որի ծավալների մեծացման մեջ Նիկոլն ունի անուրանալի ներդրում