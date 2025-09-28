28/09/2025

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

infomitk@gmail.com 28/09/2025 1 min read

Գործը դեռ դատարան սկի չհասած ու առանց դատարանի վճռի, հայտարարում են, որ գործը բացահայտված է:

Ցանկացած գործ բացահայտված է համարվում դատարանի վճռից հետո, ոչ թե ՔՊ-ի ֆեյքերի հայտարարությամբ:

Հետևաբար, հրահանգված է բացահայտված համարել, որ իրական կազմակերպչի մասին կասկածը վերանա:

ՔՊ-ն ահաբեկչական խմբավորում է, որը վաղը թե ուշ վնասազերծվելու է

Հասարակական գործիչ, ռեժիսոր Հովհաննես Իշխանյանի Ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր աչքի առաջ փակվում է Եռաբլուրի էջը, որի ծավալների մեծացման մեջ Նիկոլն ունի անուրանալի ներդրում

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանդակագործի երազանքը կատարվեց

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

28/09/2025 infomitk@gmail.com