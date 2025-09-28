28/09/2025

Լրագրողների համար դատական նիստերի տեսանկարահանումը և ձայնագրումը, դրանց հրապարակումը լինելու է արգելված

28/09/2025

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունների համաձայն՝ բոլորի, ներառյալ լրագրողների համար դատական նիստերի տեսանկարահանումը և ձայնագրումը, դրանց հրապարակումը լինելու է արգելված՝ մինչև գործով բոլոր վկաների հարցաքննության ավարտը։

Սա գործնականում նշանակում է, որ մինչև կողմերի եզրափակիչ ելույթներին անցնելն այլևս հնարավոր չէ տեսագրել ու ձայնագրել նիստերը, քանի որ հիմնական դատալսումների փուլում պահպանվում է կողմերից յուրաքանչյուրի՝ դատաքննության ծավալը լրացնելու, այդ թվում՝ նոր վկաներ հարցաքննելու միջնորդությամբ հանդես գալու իրավունքը։

Ինքս համաձայն եմ այս օրենսդրական փոփոխությանը, քանի որ այն բխում է քրեական դատավարության հիմնարար սկզբունքներից, բայց կարող են լինել նաև այլ մեկնաբանություններ։

Րաֆֆի Ասլանյան

