28/09/2025

Մեր աչքի առաջ փակվում է Եռաբլուրի էջը, որի ծավալների մեծացման մեջ Նիկոլն ունի անուրանալի ներդրում

infomitk@gmail.com 28/09/2025 1 min read

Իշխող ուժից սեպտեմբերի 27-ին ոչ մեկ Եռաբլուր չայցելեց:

Նախկինում երբ Նիկոլը ծնկի էր գալիս ամեն շիրիմի դիմաց, այսօր ծնկի է գալիս Ֆեստիվառի բեմին: Որովհետև շիրիմի դիմաց հանդիսատես քիչ կա, իսկ Ֆեստիվառին հազարավոր մարդիկ կան: Երկրի թիվ 1 թամադայի շոուն պետք է մասսայականություն վայելի:

Իսկ դրա համար պետք է պետական միջոցներով կազմակերպվի քեֆուրախություն, որին մասնակից պոտենցիալ ընտրողների դիմաց եթե կարիք լինի ոչ միայն ծնկի կգա, այլ նաև սալտո կտա:

2021-ին ընտրվելու համար պետք էր ծնկի գալ շիրիմների դիմաց: Հիմա դրա կարիքը էլ չկա:

Մեր աչքի առաջ փակվում է Եռաբլուրի էջը: Այն վայրի էջը, որի ծավալների մեծացման մեջ Նիկոլն ունի անուրանալի ներդրում:

Ռուբեն Մխիթարյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանդակագործի երազանքը կատարվեց

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

28/09/2025 infomitk@gmail.com