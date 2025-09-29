29/09/2025

Եվրոպայի դուռը բաց է քեզ համար, Մոլդո՛վա, ապագան քոնն է. Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը շնորհավորել է Մոլդովայի խորհրդարանի ընտրությունում եվրոպամետ ուժերի հաղթանակը:

«Մոլդո ՛վա, դու կրկին դա արեցիր։ Վախ կամ պառակտում սերմանելու ոչ մի փորձ չի կարող կոտրել քո վճռականությունը։ Դու հստակեցրիր քո ընտրությունը՝ դեպի Եվրոպա, ժողովրդավարություն, ազատություն։ Մեր դուռը բաց է։ Եվ մենք քեզ հետ կլինենք ամեն քայլափոխին։ Ապագան քոնն է»,- գրել է Ֆոն դեր Լայենը X-ի իր միկրոբլոգում:

Սեպտեմբերի 28-ին Մոլդովայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների համաձայն՝ նախագահ Մայա Սանդուի հիմնադրած «Գործողության և համերաշխության կուսակցությունը» պահպանել խորհրդարանական մեծամասնությունը։

