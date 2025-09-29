29/09/2025

ՊՆ դիմաց՝ ծնողների և ոստիկանների միջև սկսվեց քաշքշոց

infomitk@gmail.com 29/09/2025 1 min read

Պաշտպանության նախարարության շենքի մուտքի մոտ իրավիճակը քիչ առաջ կտրուկ լարվեց։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհայտ կորած զինվորների ծնողները, որոնք այսօր բողոքի ակցիա են անցկացնում նախարարության դիմաց, ուժով փակել են ՊՆ-ի դռները և թույլ չեն տալիս, որ որևէ անձ դուրս գա շենքից։

Իրավիճակը լարված է  նաև այն պատճառով, որ դեպքի վայր ժամանեցին ոստիկանության ուժեր։

«Մեկդ ինձ կպավ, չգիտեմ՝ ինչ կանեմ։ Դուք ասեք, որ չենք կարողանում բացել դռները, թող իրենք իջնեն բացեն։ Թող գան, պատասխան տան, թե ինչի է այսօր սենց ստացվել»,–ասաց ծնողներից մեկը, տեսնելով ոստիկաններին։

Ոստիկանները փորձեցին ազատել ՊՆ–ի մուտքի հատվածը, սակայն ծնողների և ոստիկանների միջև սկսվեց քաշքշոց:

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախաճաշ, որի ժամանակ փորձել են ճնշում գորշադրել գործարարների վրա

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապարակնքված լցակայանը շարունակում է գործել Վաղարշապատ համայնքի նախկին և ներկա ղեկավարների հովանավորությամբ

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլական ամենատարբեր ֆեյք ու իրական էջերով արդեն արդարացնում են վրեժը

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊՆ դիմաց՝ ծնողների և ոստիկանների միջև սկսվեց քաշքշոց

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախաճաշ, որի ժամանակ փորձել են ճնշում գորշադրել գործարարների վրա

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապարակնքված լցակայանը շարունակում է գործել Վաղարշապատ համայնքի նախկին և ներկա ղեկավարների հովանավորությամբ

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երաժշտություն դասագիրքն ինչ մասին է, ով ասես կա՝ աստղիկներից մինչև կոմպոզիտորներ

29/09/2025 infomitk@gmail.com