Գյումրում տեղակայված բազան դուրս բերելու ծրագրեր կան, թե՝ չկան

Ռուսաստանը հաստատել է, որ 102-րդ ռազմաբազայի դուրսբերումը Հայաստանից օրակարգում չէ։
Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայ լրագրողներին ասել է, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը մնում է «Հայաստանի անվտանգության համակարգի հիմնական տարր և տարածաշրջանային կայունության կարևոր գործոն», և որ ռուսական զորքերը «տարածաշրջանում որևէ մեկի համար սպառնալիք չեն ներկայացնում»։
Դիվանագետը հիշեցրել է, որ հայկական կողմը, բոլոր մակարդակներում, նույնպես հաստատել է, որ Գյումրում տեղակայված բազան դուրս բերելու ծրագրեր չկան։
Նմանատիպ հայտարարություններ ավելի վաղ արել են նաև Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը և արտաքին գործերի նախարար արարատ Միրզոյանը, ովքեր նշել են, որ այս հարցը չի քննարկվում։
Բաց մի թողեք
Պայմանագրային զինծառայողը ռազմական ոստիկանությունում առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացրել. ՊՆ
Ստիկերները անվճար են տրամադրվում, վերցրեք և փակցրեք ձեր երեխաների աղավաղված դասագրքերում
Ինչպես են գնահատել երևանցիները քաղաքապետարանի աշխատանքը