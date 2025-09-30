«ԴիջիԹեք 2025»-ն անակնկալներ է խոստանում

Տարվա կարևորագույն տեխնոլոգիական իրադարձությանը՝ «ԴիջիԹեք 2025»-ին մնացել են հաշված օրեր։ Այս տարի առաջին անգամ այն կանցկացվի անդադար՝ երեք օր, երեք գիշեր ձևաչափով՝ «Գիշեր-ցերեկ ԴիջիԹեք» սկզբունքով՝ հոկտեմբերի 10-12-ը։
Ցերեկային ժամերին բիզնես հատվածն է՝ ավանդական ցուցահանդեսով և կոնֆերանսով, իսկ երեկոյան և գիշերային ժամերին՝ աննախադեպ մշակութային ծրագիր՝ Տիգրան Համասյանից մինչև Մուրկոֆ։
40 000 այցելու շուրջ 20 երկրներից, համաշխարհային համբավով ավելի քան 100 տեխնոլոգիական առաջնորդ, 250 առաջատար ընկերություն՝ ցուցահանդեսային հատվածում․ այսպիսին է տեխնոլոգիական տոնի կանխատեսումը։ Արդեն 20-րդ անգամ անցկացվող հոբելյանական միջոցառման կազմակերպիչը՝ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն (ԱՏՁՄ) է։
«Տարվա ամենասպասված և ազդեցիկ տեխնոլոգիական միջոցառումը՝ «ԴիջիԹեք 2025»-ը իր 20-ամյակի շրջանակում խոստանում է նոր բարձունքներ։ Այսօր արդեն ազդարարում ենք «ԴիջիԹեք 2025»-ի մեկնարկը և ևս մեկ անգամ փաստում, որ Երևանը շարունակում է դիրքավորվել որպես տեխնոլոգիական առաջատար կենտրոն տարածաշրջանում։ Քաղաքապետարանի համար կարևորագույն ռազմավարական ուղղություններից մեկն է Երևանը դարձնել ժամանակակից և նորարար, տեխնոլոգիապես գրավիչ քաղաք»։ – «ԴիջիԹեք 2025»-ին նվիրված ասուլիսի ընթացքում իր խոսքում նշեց Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը։
ԱՏՁՄ տնօրեն Սարգիս Կարապետյանն ասուլիսի ընթացքում ներկայացրեց կոնֆերանսի խոսնակների անունները։ Նա նշեց, որ խոսնակների թվում են NVIDIA ընկերություն փոխնախագահ Րև Լեբարեդյանը (ԱՄՆ), Oculus ընկերության համահիմնադիր, Բերքլիի համալսարանի պրոֆեսոր Ջեք Մաքքոուլին (ԱՄՆ), Moderna ընկերության համահիմնադիր և նախագահ, Flagship Pioneering ընկերության հիմնադիր, տնօրեն Նուբար Աֆեյանը (ԱՄՆ) և համաշխարհային հռչակ ունեցող բազմաթիվ այլ տեխնոլոգիական առաջնորդներ։
«Այս տարի ունենալու ենք երեք ձևաչափ՝ մեր դասական սիրված ցուցահանդեսը՝ տեխնոլոգիական էքսպոն, կոնֆերանսը, որտեղ 100-ից ավելի տեխնոլոգիական առաջնորդներ կլինեն, ինչպես նաև աշխատարաններ մեր խոսնակների կողմից։ Այս երեք օրերին Երևանը դառնալու է տեխնոլոգիական աշխարհի կենտրոնը։ Տոկիոյից մինչև Սան Ֆրանցիսկո, Բոստոն, Նյու Յորք, Փարիզ, Սիդնեյ․ բոլոր քաղաքներից ունենք բանախոսներ, ներկայացուցիչներ, պատվիրակություններ»,-նշեց Սարգիս Կարապետյանը։
Նրա խոսքով՝ այս տարի «ԴիջիԹեք 2025»-ը համագործակցում է «Rambalkoshe» համայնքի հետ, որն իր հանրահայտ «DZEN» փառատոնը այս տարի բերում է «ԴիջիԹեք»․ ելույթ են ունենալու աշխարհահռչակ դիջեյներ, ինչպես նաև համերգով հանդես կգա Տիգրան Համասյանը՝ երեք այլ աշխարհահռչակ երաժիշտների հետ նույն բեմում։ «ԴիջիԹեք 2025»-ի ընթացքում նախատեսվում են նաև մարզական ուշագրավ միջոցառումներ՝ յոգա, վազք և այլն։
Նշենք, որ «ԴիջիԹեք 2025»-ի ինստիտուցիոնալ աջակիցներն են Երևանի քաղաքապետարանը և ՀՀ Կառավարությունը՝ ի դեմս ԲՏԱ նախարարության։
Այս տարվա «ԴիջիԹեքի» հիմնական շեշտադրումները՝ և՛ ցուցահանդեսային, և՛ աշխատաժողովային հատվածներում հասցեագրելու են արհեստական բանականության, վենչուրային կապիտալի և տեխնոլոգիական ընկերությունների առաջանցիկ աճի խնդիրներն ու մարտահրավերները: 20-րդ հոբելյանը խոստանում է միջոցառումների և իրադարձությունների աննախադեպ խտություն:
Առաջին «ԴիջեԹեքն» անցկացվել էր 2005 թվականին։ Այն մտահղացրել և իրագործել էր տեխնոլոգիական համայնքի անվերապահ առաջնորդ, Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեխնոլոգիաների միության երկարամյա տնօրեն լուսահոգի Կարեն Վարդանյանը։
DigiTec 2025: Armenia’s Biggest Tech Event Promises Nonstop Surprises
The countdown has begun. Just days remain until DigiTec 2025, Armenia’s flagship technology event, celebrating its 20th anniversary this year with an all-new format. For the first time, DigiTec will run nonstop for three days and three nights, October 10–12, under the motto “Day and Night DigiTec.”
By day, Yerevan will host the traditional tech expo and conference. By night, the city will come alive with an unprecedented cultural program — from jazz star Tigran Hamasyan to electronic visionary Murcof.
The scale is set to impress: 40,000 visitors from 20 countries, over 100 world-class tech leaders, and 250 companies on the expo floor. The event is organized by the Union of Advanced Technology Enterprises (UATE), with institutional support from the Yerevan Municipality and the Government of Armenia (Ministry of High-Tech industry).
“DigiTec 2025 will mark a new milestone for our tech ecosystem,” said Levon Hovhannisyan, Deputy Mayor of Yerevan. “Yerevan is shaping its role as a leading innovation hub of the region, and for us, making the city modern, innovative, and tech-driven is a key priority.”
The conference lineup is equally impressive. Confirmed speakers include Rev Lebaredian, Vice President at NVIDIA (USA); Jack McCauley, Co-Founder of Oculus and UC Berkeley professor (USA); and Noubar Afeyan, Co-Founder of Moderna and Founder of Flagship Pioneering (USA) — along with dozens of other global tech visionaries.
“This year DigiTec offers three pillars: our classic technology expo, a high-level conference with 100+ speakers, and hands-on workshops led by industry leaders,” noted Sargis Karapetyan, Director of UATE. “For three days, Yerevan will be the beating heart of the global tech world — with delegations from Tokyo, San Francisco, Boston, New York, Paris, Sydney, and beyond.”
Adding to the excitement, DigiTec 2025 is teaming up with the Rambalkoshe community, bringing its renowned DZEN Festival to DigiTec. Visitors can expect performances from top international DJs and a special concert by Tigran Hamasyan, sharing the stage with three other world-famous musicians. The program also includes sports and lifestyle activities — yoga, running, and more.
This year’s spotlight themes — artificial intelligence, venture capital, and the rapid growth of tech companies — will dominate both the expo floor and conference agenda. Organizers promise an unprecedented density of events for DigiTec’s 20th anniversary.
First held in 2005, DigiTec was envisioned and launched by the late Karen Vardanyan, a visionary leader of Armenia’s technology community and long-time head of UATE.
DigiTec 2025: крупнейшее технособытие Армении обещает нон-стоп сюрпризы
Ереван, сентябрь 2025 г. — До старта DigiTec 2025, главного технологического события Армении, остаются считанные дни. Юбилейное мероприятие, которое в этом году отмечает 20-летие, пройдет в совершенно новом формате — нон-стоп три дня и три ночи, с 10 по 12 октября.
Масштаб события
- 40 000 посетителей из 20 стран
- Более 100 мировых лидеров технологий
- 250 компаний на выставочной площадке
Организатор события — Союз предприятий передовых технологий (UATE) при институциональной поддержке Мэрии Еревана и Правительства Армении (Министерство высокотехнологичeской промышленности).
DigiTec 2025. День и ночь. Технологии и культура
Днем DigiTec предложит традиционную выставку и конференцию, а ночью — уникальную культурную программу. На сцене выступят джаз-звезда Тигран Амасян, электронный визионер Murcof и диджеи в рамках знаменитого фестиваля DZEN арт сообщества Rambalkoshe, который в этом году впервые пройдет на площадке DigiTec
Программа также включает йогу, бег и лайфстайл-активности.
«DigiTec 2025 станет новой вехой для нашей технологической экосистемы. Ереван укрепляет позиции как ведущий инновационный центр региона, и для нас приоритет — сделать город современным, инновационным и технологически привлекательным»,
— отметил заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян.
«В этом году DigiTec предлагает три ключевых формата: техно-экспо, масштабную конференцию с более чем 100 спикерами и практические воркшопы. На три дня Ереван станет сердцем мирового технологического сообщества»,
— подчеркнул директор UATE Саргис Карапетян.
Конференция мирового уровня
Среди подтвержденных спикеров:
- Рэв Лебаредян, вице-президент NVIDIA (США)
- Джек МакКоули, сооснователь Oculus и профессор Калифорнийского университета в Беркли (США)
- Нубар Афеян, сооснователь Moderna и основатель Flagship Pioneering (США)
А также десятки других международных визионеров из Токио, Сан-Франциско, Бостона, Нью-Йорка, Парижа, Сиднея и многих других городов.
Темы 2025 года
- Искусственный интеллект
- Венчурный капитал
- Стремительный рост технологических компаний
Организаторы обещают беспрецедентную насыщенность программы в юбилейном 20-м DigiTec.
Первый DigiTec прошел в 2005 году. Его автором и основателем стал покойный Карен Варданян, визионер и лидер армянского технологического сообщества, многолетний руководитель UATE.
