30/09/2025

Խստիվ արգելում ենք մեր անունից հանդես գալ կեղծ և անբովանդակ հայտարարություններ անելուց. Գուգարաց թեմի քահանայից դաս

infomitk@gmail.com 30/09/2025 1 min read

Գուգարաց թեմը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է.

«Ռոբերտ Աղազարյան անուն ազգանունով անձը, հանդես է եկել անպատասխանատու ու կեղծ հայտարարություններով առ այն, որ Գուգարաց թեմի քահանաները պատրաստ են միանալ ինչ-որ անհասկանալի «շարժման», իբր թե «ճնշված» հոգևորականների։

Մենք՝ Գուգարաց թեմի ողջ քահանայից դասը, խստիվ արգելում ենք որևէ մեկին մեր անունից հանդես գալ անպատասխանատու, կեղծ և անբովանդակ հայտարարություններ անելուց։

