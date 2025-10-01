ԱՄՆ կառավարությունը մտել է շաթդաուն՝ դադարեցնելով գործունեությունը. Թրամփի հետ անհամաձայնություն կա

Միացյալ Նահանգների կառավարությունը վերջին յոթ տարվա ընթացքում առաջին անգամ դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Պատճառը Կոնգրեսի կողմից մի քանի դաշնային գործակալությունների բյուջեները ժամանակին չհաստատելն էր։
Կոնգրեսը բաց է թողել ֆինանսավորման հայտերի ներկայացման կեսգիշերային վերջնաժամկետը, ինչը հանգեցրել է ԱՄՆ կառավարության գործունեության առաջին փակմանը գրեթե յոթ տարվա ընթացքում և երրորդին՝ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։
Այս ժամանակահատվածում պետական մարմիններին արգելվում է գումար ծախսել, պետական ծառայողների մեծ մասը ուղարկվում է չվճարվող արձակուրդի, իսկ նրանք, որոնց գործառույթները համարվում են կարևոր, կաշխատեն առանց վարձատրության։
«Սա պայմանավորված է նրանով, որ հանրապետականներն ու դեմոկրատները չկարողացան համաձայնության գալ առողջապահության ֆինանսավորման վերաբերյալ և օգտագործում են այս պահը՝ ազդելու 2026 թվականի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքների վրա», – հավելում է հրատարակությունը։
Սենատորները լքել են Կապիտոլիումը սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան՝ խորապես անորոշ լինելով, թե որքան կտևի փակումը։
Ավելի վաղ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Կոնգրեսի դեմոկրատ առաջնորդների միջև հանդիպման վերջին փորձը չի ապահովել առաջընթաց։ Ընդհակառակը, երկու կողմերն էլ ավելի են ամրապնդվել իրենց դիրքորոշումներում։
«Կարծում եմ՝ մենք գնում ենք փակման, քանի որ դեմոկրատները ճիշտ բան չեն անելու», – Սպիտակ տանը կայացած հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։
Սենատի դեմոկրատ առաջնորդ Չակ Շումերը հայտարարել է, որ իր կուսակցության և Սպիտակ տան միջև դեռևս գոյություն ունեն «շատ մեծ տարաձայնություններ»։
Լարվածությունն ավելի սրվել է երկուշաբթի՝ սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան, երբ Թրամփը հրապարակել է արհեստական ինտելեկտի կողմից ստեղծված տեսանյութ, որում ծաղրում էր դեմոկրատական ղեկավարությանը։
Չնայած բյուջետային կոնֆլիկտները տարածված են ամերիկյան քաղաքականության մեջ, այս անգամ ծախսերի շուրջ պայքարը հատկապես լարված է, հաշվի առնելով, որ Թրամփը վերջին ինը ամիսների ընթացքում անընդհատ կրճատել է դաշնային կառավարության աշխատակազմը և ծախսերը։
Պարզ ասած, կառավարության փակումը երկկուսակցականների կողմից հոկտեմբերին և դրանից հետո համաձայնության չհասնելու և ծախսերի մասին օրինագիծն ընդունելու ձախողման արդյունք էր։
Հանրապետականները վերահսկում են Կոնգրեսի երկու պալատները, բայց Սենատում նրանք չունեն ծախսերի մասին օրինագիծն ընդունելու համար անհրաժեշտ 60 ձայնը (100-ից)։
Հետևաբար, դեմոկրատները կարողացել են տապալել հանրապետականների կողմից ներկայացված օրինագիծը, որը, նրանց կարծիքով, կդժվարացնի ամերիկացիների համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը։ Դեմոկրատները օրինագծի շուրջ բանավեճը վերածել են իրենց առողջապահական քաղաքականության նպատակները առաջ մղելու միջոցի։
Նրանք կոչ են անում երկարաձգել հարկային արտոնությունները, որոնք առողջության ապահովագրությունն ավելի մատչելի կդարձնեն միլիոնավոր ամերիկացիների համար (այս արտոնությունները պետք է լրանան) և չեղարկել Թրամփի Medicaid կրճատումները։ Նրանք նաև դեմ են Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների (CDC) և Առողջապահության ազգային ինստիտուտների (NIH) ծախսերի կրճատմանը։
Ներկայացուցիչների պալատը նախկինում ընդունել էր ժամանակավոր ծախսերի մասին օրինագիծ։
Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները մինչ այժմ պատրաստ չեն եղել որևէ էական զիջման։ Նրանք, կարծես, կարծում են, որ ընտրողները հիմնականում կդատապարտեն դեմոկրատներին՝ կառավարությունը պահանջներ ներկայացնելու համար։ Սա նախկինում էլ է պատահել։
Դեմոկրատները, իրենց հերթին, կարծում են, որ ընտրողները կգնահատեն առողջապահական ապահովագրության սուբսիդիաները պահպանելու նրանց հանձնառությունը։
Հավելենք, որ նույնիսկ առանց դաշնային ծախսերի օրինագծի, ոչ բոլոր պետական ֆինանսավորմամբ գործակալությունները կփակվեն։
Սահմանային պարեկությունը, հիվանդանոցային առողջապահությունը, իրավապահ մարմինները և օդային երթևեկության վերահսկումը, կանխատեսվում է, որ կշարունակեն գործել շաթդաունի ընթացքում։
Մինչդեռ սոցիալական ապահովագրության, նպաստների ստուգումը և քարտերի տրամադրումը կարող են կասեցվել։
Սովորաբար, կարևոր աշխատողները շարունակում են աշխատել սովորականի պես փակման ընթացքում՝ որոշները նույնիսկ ժամանակավորապես առանց աշխատավարձի, բայց ոչ կարևոր համարվող պետական աշխատակիցները ժամանակավորապես ազատվում են աշխատանքից։ Անցյալում այս աշխատողներին այդ դեպքում վճարում էին հետադարձ ուժով։
Սա նշանակում է, որ այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են սննդի օգնության ծրագրերը, դաշնային ֆինանսավորմամբ նախադպրոցական հաստատությունները, ուսանողական վարկերի տրամադրումը, սննդի ստուգումները և ազգային պարկերը, կանխատեսվում է, որ կկրճատվեն կամ կդադարեցվեն։
Եթե փակումը ձգձգվի, և չվճարվող աշխատողները դադարեն ներկայանալ աշխատանքի, կարող են առաջանալ տրանսպորտային ուշացումներ, և կառավարության երկարատև փակումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ ԱՄՆ տնտեսության վրա։
