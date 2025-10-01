01/10/2025

Մեր ձևով շարժմանն արդեն միացել է 4000 կամավոր

infomitk@gmail.com 01/10/2025 1 min read

ժողովրդական շարժմանն արդեն միացել է 4000 կամավոր:

Անելու ենք` Մեր ձևով:

Մեր ձևով շարժման էջից

«Մեր ձևով» շարժմանը քանի կամավոր է միացել

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրականում քանի հայ գերի է պահվում Բաքվում

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեկ Արսեն Թորոսյանի հետ հանդիպում ունեցած թուրք նախարարը երդվյալ ու սկզբունքային հակաhայերից մեկն է․ թյուրքագետ

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալլա Պուգաչովան շարունակում է մնալ Ռուսաստանում իր 200 երգերի հեղինակային իրավունքի սեփականատերը

01/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գաբին լույս էր ու լույս դարձվավ, մնաս բարով իմ սիրելի պոզիտիվչիկ. քաղցկեղի դեմ պայքարը չհաջողվեց․ Լուսանկարներ

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր ձևով շարժմանն արդեն միացել է 4000 կամավոր

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենդետայի վարկածը հերքվում է, Գրիգորյանի եղբայրը ցուցմունք է տվել․ փաստաբան

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքական ներդրումներով շատ արագ լրացվում է այդ բացը․ Դանիելյան

01/10/2025 infomitk@gmail.com