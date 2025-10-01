01/10/2025

Նարեկ Օհանյանին մեղադրանք է ներկայացված ոչ թե օժանդակելու, այլ հանցանքն անմիջականորեն կատարելու համար․ փաստաբան

infomitk@gmail.com 01/10/2025 1 min read

Մերձավանի սպանության դեպքերով ՀՀ ՔԿ նախագահը երկու օր առաջ հայտարարել է, որ Նարեկ Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է իրականացվում առերևույթ հանցանքին օժանդակելու համար։

Այս մասին գրել է Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի և ոստիկան Կարեն Աբրահամյանի սպանության համար մեղադրվող Նարեկ Օհանյանի փաստաբան Վահան Հովհաննիսյանը:

«Կրկնում եմ՝ օժանդակելու համար, այլ ոչ հանցանք անմիջականորեն կատարելու։

Ողբերգական դեպքից անցել է ութ օր և ի հեճուկս ՔԿ նախագահի հայտարարության, Նարեկ Օհանյանին առ այս պահը մեղադրանք է ներկայացված ոչ թե առերևույթ հանցանքին օժանդակելու, այլ հանցանքն անմիջականորեն կատարելու համար։

Ավելին՝ Դատարանը առկա է համարել Նարեկ Օհանյանի կողմից սպանությունները անմիջականորեն կատարելու հիմնավոր կասկածը և կալանքի միջնորդությունը բավարարել նաև այդ հիմքով։

Այսպիսով, ըստ ՔԿ նախագահի հայտարարության՝ Նարեկ Օհանյանը միայն օժանդակող է, սակայն այս պահին նա կալանքի մեջ է գտնվում որպես հանցանքն անմիջականորեն կատարող։ Ինչպե՞ս, չգիտեմ»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Վենդետայի վարկածը հերքվում է, Գրիգորյանի եղբայրը ցուցմունք է տվել․ փաստաբան

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ Միրզոյանը դատի է տվել Հայկ Դեմոյանին

30/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

29-ամյա քաղաքացուն առևանգել են, ծեծել, փորձել խեղդել. նրանից և ընկերներից պահանջել են 15 հազարական դոլար

29/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գաբին լույս էր ու լույս դարձվավ, մնաս բարով իմ սիրելի պոզիտիվչիկ. քաղցկեղի դեմ պայքարը չհաջողվեց․ Լուսանկարներ

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր ձևով շարժմանն արդեն միացել է 4000 կամավոր

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենդետայի վարկածը հերքվում է, Գրիգորյանի եղբայրը ցուցմունք է տվել․ փաստաբան

01/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքական ներդրումներով շատ արագ լրացվում է այդ բացը․ Դանիելյան

01/10/2025 infomitk@gmail.com