Ժողովրդավարության բաստիոնի նորություններից …

№1. Նիկոլի սրտի սորոսականը առաջարկում է ընկնել «փաստացի» գործող, բայց չգրանցված կուսակցությունների ֆինանսավորման հետևից։

Այսինքն, եթե այս հանճարեղ առաջարկը միս ու արյուն ստանա, ապա ցանկացած խմբի, որը որպես կուսակցություն գրանցված չէ, բայց քաղաքական հարցերով է զբաղվում (օրինակ՝ որևէ քաղաքական նախաձեռնություն), կարող են թիրախավորվել՝ մեղադրելով, թե «փաստացի կուսակցություն են»։

Այսինքն նիկոլապետությունում միայն Նիկոլը և իր արբանյակները պետք է իրավունք ունենան զբաղվելու քաղաքականությամբ։

Ի դեպ, ՀՅԴ-ի հասցեին սպառնալիքներն էս նույն տրամաբանության մեջ են։
№2. Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետն ընտրվել էր մարտի 30-ին։ Հազիվ կես տարի դիմացավ Նիկոլը և անցավ հարձակման. այս պահին դեռ լայնածավալ «մեդիահրետանային» նախապատրաստություն է, բայց, կարծում եմ, դրանով չեն սահմանափակվի նիկոլականները։
Սպասելի էր։

Հիշեցնեմ նաև, որ նույն օրը՝ մարտի 30-ին, Փարաքարում ՏԻՄ ընտրությունները հաղթած ընդդիմադիր համայնքապետը, ինչպես գիտեք, օրեր առաջ սպանվեց։
Ժողովրդավարությունը ծը…փում ա։

Կարեն Վրթանեսյանի Ֆեյսբուքի էջից

