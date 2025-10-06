Էդգար Ղազարյանի հետ հանդիպելու հարցում այս անգամ վախեցել է Սարգիս Խանդանյանը

Հասարակական և քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը հայտնել է, որ այսօր՝ 2025 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, ժամը 11:00-ին, նախատեսված էր իր հանդիպումը Ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի հետ՝ քաղաքացիների ընդունելության շրջանակում։
Քննարկման թեման վերաբերում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու՝ իմփիչմենթի գործընթացին։
Ղազարյանը նշել է, որ հանդիպումը պիտի տեղի ունենար ԱԺ ընդունարանում, սակայն, ըստ նրա, ԱԺ աշխատակիցը տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը նպատակահարմար չի համարել ընդունել իրեն։
