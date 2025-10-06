06/10/2025

Էդգար Ղազարյանի հետ հանդիպելու հարցում այս անգամ վախեցել է Սարգիս Խանդանյանը

infomitk@gmail.com 06/10/2025 1 min read

Հասարակական և քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը հայտնել է, որ այսօր՝ 2025 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, ժամը 11:00-ին, նախատեսված էր իր հանդիպումը Ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի հետ՝ քաղաքացիների ընդունելության շրջանակում։

Քննարկման թեման վերաբերում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու՝ իմփիչմենթի գործընթացին։

Ղազարյանը նշել է, որ հանդիպումը պիտի տեղի ունենար ԱԺ ընդունարանում, սակայն, ըստ նրա, ԱԺ աշխատակիցը տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը նպատակահարմար չի համարել ընդունել իրեն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կառավարության շենքի դիմաց անհետ կորած և զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում ընդդեմ ձերբակալությունների

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փողոցային պայքար է լինելու

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շենգավիթի վարչական շրջանի ժ/պ-ն հրաժարական է տվել․ Լուսանկար

06/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 7-ի աստղագուշակ․ Շատերի համար դժվար չի լինի ընդհանուր լեզու գտնել գործընկերների հետ

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարության շենքի դիմաց անհետ կորած և զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում ընդդեմ ձերբակալությունների

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաերթ՝ Երևանում, վիրավnրին դուրս են բերել մեքենայի տակից. Լուսանկար

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գործարար Արման Հակոբջանյանը Սեւանա լճի մեջ լողավազան է կառուցել․ առանձնատների շինարարությունը եւս խախտումներով է

06/10/2025 infomitk@gmail.com