06/10/2025

Հայտնաբերվել է Շաքիի ջրվեժը գունավորած անձը. վերջինս ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության

infomitk@gmail.com 06/10/2025 1 min read

Հայտնաբերվել է Շաքիի ջրվեժը գունավորած անձը: Այս մասին տեղեկացնում են ԲԸՏՄ-ից:

Ավելի վաղ հաղորդվել էր բնության ջրաերկրաբանական հուշարձան հանդիսացող Շաքիի ջրվեժում կազմակերպված միջոցառման դեպքով Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնում վարչական վարույթ հարուցելու մասին։

«ԲԸՏՄ Սյունիքի տարածքային բաժնի և ՆԳՆ ոստիկանության Սիսիանի բաժնի աշխատակիցների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ս.թ. հոկտեմբերի 5-ին Սիսիան քաղաքի բնակիչ Ա.Օ.-ն Շաքիի ջրվեժի տարածքում երեխայի հետ կապված միջոցառման ընթացքում ջրվեժը գունավորելու նպատակով օգտագործել է սննդային հավելում համարվող գունանյութ։

Հարուցված վարչական վարույթի շրջանակում լաբորատոր հետազոտության նպատակով կատարվել են ջրի նմուշառումներ։ Ջրի որակի փոփոխության դեպքում կհաշվարկվի ջրային ռեսուրսներին պատճառված վնաս։

Քաղաքացի Ա.Օ.-ն ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի ռեժիմը խախտելու համար»,- ասվում է հաղորդագրությունում։

Ավելի վաղ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ՝ հայտնելով, որ Շաքիի ջրվեժը հանդիսանում է բնության ջրաերկրաբանական հուշարձան և գտնվում է պետական պահպանության ներքո, տվյալ գործունեության արդյունքում խախտվել են ՀՀ «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի կետերը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեդրակ Քոչարյանը դատի է տվել Աննա Վարդապետյանին

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրայր Թովմասյանը մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար. դատախազություն

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տաշիրում սպшնված 18-ամյա Տիգրանը Արցախից էր․ նոր մանրամասներ

05/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

… Ու ես սկսեցի հայհոյել

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեդրակ Քոչարյանը դատի է տվել Աննա Վարդապետյանին

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փողոցային պայքար է լինելու

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպիտակ տունը հայտնել է, թե հաջորդիվ ով կլինի ԱՄՆ նախագահը

06/10/2025 infomitk@gmail.com