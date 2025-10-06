Սպիտակ տունը հայտնել է, թե հաջորդիվ ով կլինի ԱՄՆ նախագահը

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը կլինի հաջորդ հանրապետական թեկնածուն 2028 թվականի նախագահական ընտրություններում, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ Ռուբիոյին անվանել էր նախագահի պաշտոնի հնարավոր իրավահաջորդ։
«Ես կարծում եմ, որ փոխնախագահ Վենսը կլինի հաջորդ հանրապետական թեկնածուն, եթե որոշի առաջադրվել», – ասել է Ռուբիոն Fox News-ին տված հարցազրույցում՝ մեկնաբանելով, թե արդյոք պատրաստ կլինի առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, եթե Թրամփը խնդրի իրեն դա անել։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը՝ Ռուսաստանի հարվածների պատճառով, կործանիչներ է օդ բարձրացրել
Ռուս – թուրքական հարաբերությունները կարող են վերաճել նոր պատերազմի
Ուկրաինան և Ռուսաստանը ազդանշաններ են ուղարկում, որ պատրաստ են շարունակել պատերազմը. Ֆիդան