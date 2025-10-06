06/10/2025

Սպիտակ տունը հայտնել է, թե հաջորդիվ ով կլինի ԱՄՆ նախագահը

06/10/2025

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը կլինի հաջորդ հանրապետական ​​թեկնածուն 2028 թվականի նախագահական ընտրություններում, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ Ռուբիոյին անվանել էր նախագահի պաշտոնի հնարավոր իրավահաջորդ։

«Ես կարծում եմ, որ փոխնախագահ Վենսը կլինի հաջորդ հանրապետական ​​թեկնածուն, եթե որոշի առաջադրվել», – ասել է Ռուբիոն Fox News-ին տված հարցազրույցում՝ մեկնաբանելով, թե արդյոք պատրաստ կլինի առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, եթե Թրամփը խնդրի իրեն դա անել։

