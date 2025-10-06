Վրաերթ՝ Երևանում, վիրավnրին դուրս են բերել մեքենայի տակից. Լուսանկար

Այսօր՝ հոկտեմբերի 6-ին, վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում: Ժամը 14:50-ի սահմաններում էլեկտրական ավտոմեքենան Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում՝ Արմենակյան 143 հասցեի մոտ, վրաերթի է ենթարկել հետիոտնին:
Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վարորդը փախուստի չի դիմել, օգնել է օպերատիվորեն ժամանած Երևանի 1-03 շտապօգնության բժիշկներին՝ վիրավորին տեղափոխել հիվանդանոց:
Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ վրաերթի ենթարկված կնոջը քաղաքացիները, վրաերթի հարևանությամբ գործող «Երևանի Սիթի» սուպերմարկետի աշխատակիցները դուրս են բերել ավտոմեքենայի առջևի հատվածի տակից, իսկ մինչ այդ հետիոտնը կանգնած է եղել մայթին, երբ նշված ավտոմեքենան, որը կայանված է եղել «Երևան Սիթի»-ի դիմաց, առաջ է ընթացել, վրաերթի ենթարկել հետիոտնին, ապա բախվել երկաթե ճաղավանդակին, կոտրել այն և մոտ 1 մետր բարձրությունից հայտնվել բնակելի շենքի և «Երևան Սիթի»-ի տարածքում:
Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հավաքված մի քանի քաղաքացիներ ասում էին, որ վարորդը Հայաստանում հայտնի գործարար է:
Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձ, եղել է սթափ:
Բաց մի թողեք
Երևանում 38-ամյա տղամարդը 10-հարկանի շենքի 6-րդ հարկից վայր է ընկել. բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար
Տաշիրում 18-ամյա աշակերտին սպանած անձը հայտնաբերվել է. նոր մանրամասներ
Խոշոր ավտովթար՝ Սյունիքի մարզում․ կա 6 վիրավոր. Նոր մանրամասներ՝ Երևան-Երասխ ճանապարհի վթարից, տուժածներ կան․ Լուսանկարներ