Անհայտ կորածների հարազատներից Արսեն Ղուկասյանը կալանավորվեց 1 ամիս ժամկետով․ Լուսանկար

Արսեն Ղուկասյանը կալանավորվեց 1 ամիս ժամկետով։

Երեկ փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 29-ին ՊՆ շենքի մոտ տեղի ունեցած քաշքշուկի առթիվ ՊՆ և ՌՈ ծառայողների հաղորդման հիման վրա նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել էին անհետ կորած անձանց հարազատներ Արսեն Ղուկասյանը և Ապիջան Սարգսյանը։

Միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան՝ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար:

