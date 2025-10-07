Անհայտ կորածների հարազատներից Արսեն Ղուկասյանը կալանավորվեց 1 ամիս ժամկետով․ Լուսանկար

Արսեն Ղուկասյանը կալանավորվեց 1 ամիս ժամկետով։
Երեկ փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 29-ին ՊՆ շենքի մոտ տեղի ունեցած քաշքշուկի առթիվ ՊՆ և ՌՈ ծառայողների հաղորդման հիման վրա նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել էին անհետ կորած անձանց հարազատներ Արսեն Ղուկասյանը և Ապիջան Սարգսյանը։
Միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան՝ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար:
Բաց մի թողեք
Գործարար Արման Հակոբջանյանը Սեւանա լճի մեջ լողավազան է կառուցել․ առանձնատների շինարարությունը եւս խախտումներով է
Սեդրակ Քոչարյանը դատի է տվել Աննա Վարդապետյանին
Հրայր Թովմասյանը մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար. դատախազություն