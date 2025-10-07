Ի՞նչ նպատակ է հռչակելու Գաբալայի համաժողովը և դրան ի՞նչ անակնկալներ կարող են կամ պետք է հաջորդեն

Ադրբեջանի Գաբալա (պատմական Կապաղակ) քաղաքում գումարվում է Թուրքական պետությունների կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովը։ Թուրքական մամուլը հայտնում է, որ այդ նպատակով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկօրյա այցով մեկնում է Ադրբեջան։
Բաքվի լրատվամիջոցմերը հայտնում են, որ ԹՊԿ գագաթնաժողովի կարգախոսն է «Տարածաշրջանային խաղաղությունը և անվտանգությունը»։ ԹՊԿ անդամ են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը և Ղրղզստանը։ Կազմակերպության դիտորդ անդամ է Թուրքմենստանը, ինչպես նաև՝ Հունգարիան։
Չափազանց ուշագրավ է, որ թուրքախոս պետությունները Գաբալայում գագաթնաժողովի են հավաքվում Գազայում հրադադարի հաստատման ուղղությամբ ԱՄՆ նախագահի վերջին նախաձեռնության և հայ-ադրբեջանական կարգավորման ջանքերի համատեքստում և քննարկելու են տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության հետ կապված հարցեր։
Թուրքիան իսրայելա-պաղեստինյան կարգավորման գործընթացում ԱՄՆ-ից դիվանագիտական լուրջ «բոնուս է ստացել», և Էրդողանն, ամենայն հավականությամբ, «նավից պարահանդես է մեկնում», որպեսզի թուրքական պետությունների համերաշխությամբ փորձի առավելագույնս ներգրավվել «Թրամփի ուղու» ծրագրում։
Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան Սյունիքում հաղորդուղու բացումը գնահատում է որպես Կենտրոնական Ասիայի հետ անմիջական կապի առանձնահատուկ հնարավորություն։
ԹՊԿ Աստանայի հռչակագորւմ դրված է «թուրանական բանակի կազմավորման» նպատակ։ Թուրքիան, որ այդ գաղափարի մոդերատորն է և դրան Պակիստանի ներգրավման նպատակ ունի, ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Թուրքական աշխարհի ռազմական ինստիտուցիոնալացումն, անկնհայտորեն, մարտահրավեր է ՆԱՏՕ-ին։
Միաժամանակ այդ նախագիծն արմատապես հակասում է Ռուսաստանի, ինչպես նաև Չինաստանի և Իրանի աշխարհաքաղաքական շահերին։ Եթե ԹՊԿ Գաբալայի գագաթնաժողովը «հերթապահ» միջոցառում չէ, ապա ի՞նչ նպատակ է հռչակելու այն և դրան ի՞նչ անակնկալներ կարող են կամ պետք է հաջորդեն։
Բաց մի թողեք
Հրահանգը տրվում է ԱԺ-ի ամբիոնից՝ նախապես ձևակերպված հարցը գրում, տալիս են ուսապարկերից մեկին
Հնարավո՞ր չէր Ադրբեջանի հետ համաձայնությամբ բարձրաստիճան բոլոր նախկին զինվորականների համար ապահովել ելք
Մեր տունն «օրհնած սրբազանին», մեր ընտանիքի անդամներին ենք դատում, արգելում խոսել «մեր տանը»