07/10/2025

Ինչ է եղել Մերձավան համայնքում. Գրիգոր Օհանյանի գերեզմանի վնասման դեպք. կան ձերբակալվածներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/10/2025 1 min read

Կոտրել են Փարաքարի սպանված համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի գործով կալանավորված Նարեկ Օհանյանի եղբոր՝ Գրիգոր Օհանյանի գերեզմանաքարը։

Գրիգորը սպանվել էր փետրվարին Մերձավանում այդ ժամանակ համայնքի վարչական ղեկավար Մհեր Ախտոյանի տան դիմաց տեղի ունեցած զինված հարձակման ժամանակ:

Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ ոստիկանների օպերատիվ տվյալներով՝ պարզվել է՝ վիճաբանություն է եղել մի խումբ անձանց միջև: Նշվում է, որ ոստիկանները կանխել են հետագա զարգացումները, և կա 5 ձերբակալված:

ՆԳՆ ոստիկանությունը նախաքննական մարմին հաղորդում է ներկայացրել նաև շիրմաքարի վնասման դեպքի առնչությամբ:

«Ցանկացած ոչ իրավաչափ վարքագծի տրվում է հստակ իրավական արձագանք»,- շեշտել են ՆԳՆ-ից:

Բաց մի թողեք

1 min read

44–օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը չի դրվի հանրային քննարկման, այլ ուղարկվելու է ԱԺ արխիվ

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա նույնն է, ինչ, օրինակ, 1937թ. Խաչիկ Մուղդուսին հրապարակավ հեկեկար` Չարենցի գիրքը կրծքին սեղմած

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պահանջել ԼՂ ԱԺ նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Բաքվի կեղծ դատավարությանը, Մանվել Գրիգորյանին են հիշել

03/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը կրկին իր հիացմունքն է հայտնել Թուրքիայի առաջնորդի նկատմամբ

07/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ համալիրի կառուցմանը մասնակցում են արցախցի ընտանիքներ․ Տեսանյութ

07/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոբերտ Քոչարյանն ընտրությունների, հեղափոխության, ընտրությունների մասին

07/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է եղել Մերձավան համայնքում. Գրիգոր Օհանյանի գերեզմանի վնասման դեպք. կան ձերբակալվածներ. Լուսանկար

07/10/2025 infomitk@gmail.com