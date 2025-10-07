Որքա՞ն է տուգանվել Շաքիի ջրվեժում «գենդեր փարթիի» կազմակերպիչը. Լուսանկար

Շաքիի ջրվեժում «գենդեր փարթիի» կազմակերպիչը տուգանվել է 80 000 դրամով, հայտնել են Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից։
Հիշեցնենք, որ երեկ Սիսիան քաղաքի բնակիչ Ա.Օ.-ն բնության պետական հուշարձանների ցանկում գրանցված Շաքիի ջրվեժում «գենդեր փարթի» էր արել՝ օգտագործելով գունանյութ։
