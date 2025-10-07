ՊՆ-ն՝ ՃՏՊ-ից տուժած զինծառայողների մասին

ՊՆ-ն հաղորդագրություն է տարածել, որում ասվում է․
«Ի պատասխան ԶԼՄ հարցումների
Այսօր տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժած զինծառայողներ չկան:
Մեկ զինծառայող աննշան քերծվածքներ ունի:
Հորդորում ենք ապատեղեկատվություն չտարածել»:
