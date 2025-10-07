07/10/2025

ՊՆ-ն՝ ՃՏՊ-ից տուժած զինծառայողների մասին

infomitk@gmail.com 07/10/2025 1 min read

ՊՆ-ն հաղորդագրություն է տարածել, որում ասվում է․

«Ի պատասխան ԶԼՄ հարցումների

Այսօր տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժած զինծառայողներ չկան:

Մեկ զինծառայող աննշան քերծվածքներ ունի:

Հորդորում ենք ապատեղեկատվություն չտարածել»:

