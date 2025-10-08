08/10/2025

Արփինե Հովհաննիսյանը պարզաբանել է հարկային հայտարարագրերի ներկայացման նոր կարգի վերաբերյալ փոփոխությունները

infomitk@gmail.com 08/10/2025 1 min read

Արփինե Հովհաննիսյանը պարզաբանել է հարկային հայտարարագրերի ներկայացման նոր կարգի վերաբերյալ փոփոխությունները՝ նշելով, որ այն քաղաքացիները, ովքեր ստանում են միայն աշխատավարձ և չունեն այլ եկամուտ, պարտավոր չեն ինքնուրույն ներկայացնել հայտարարագիր։

Նրա խոսքով՝ նման դեպքերում հարկային մարմինն ինքն է կազմելու և ներկայացնելու հայտարարագիրը տվյալ անձի փոխարեն։ Այդ փաստաթղթում կարտացոլվի միայն աշխատավարձային եկամուտը։ Միևնույն ժամանակ Հովհաննիսյանը նշել է, որ եթե անձը ստանում է նվիրատվություններ կամ ունի այլ եկամուտների աղբյուրներ, իրավիճակը փոխվում է, և այդ դեպքում հայտարարագիր ներկայացնելը դառնում է պարտադիր։

