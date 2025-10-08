08/10/2025

Բանաձևը գործում է 2018 թվականի ապրիլից

infomitk@gmail.com 08/10/2025 1 min read

Գյումրիի ՏԻՄ ընտրություններում ընտրությանը մասնակցած 47.443 ընտրողից 30.246 ընտրող դեմ է քվեարկել ՔՊ-ին՝ յուր ճղճղան բռնապետիկով հանդերձ:

ՔՊ-ի հավաքած 17.188 ձայնից եթե հանենք վարչական ռեսուրսի և տարատեսակ «հորդորներով» առաջնորդված ընտրողների մոտավոր թիվը, ապա առավել տխուր պատկեր կստացվի:

Այսօր այն, ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում, իրականում նրան պետք է սեփական թիմում իր հեղինակությունը պահելու և Էջմիածնի ընտրություններում ընդդիմությանը ձայն տալ պատրաստվողներին ցույց տալու համար, որ միևնույն է, բոլոր «օրինական ու ժողովրդավար» ճանապարհներով ցանկացած պաշտոն խլվելու ու դրվելու է նիկոլաստրուկների տակ:

Բանաձևը գործում է 2018 թվականանի ապրիլից. Կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա:

Ռուբեն Մխիթարյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվս մեկ հաղթանակ! Սիրելի հայրենակիցնե’ր, շնորհավորում եմ. Տեսանյութ

08/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ նրա մոտ սկսում է նախագահների հետ բանավեճի ձգտման նոպան, իմացե’ք, որ նա նորից ընկել է տվայտանքների և սարսափի մեջ այն մտքից, որ մի օր եղելությունը բացվելու է․ Զուրաբյանը՝ Փաշինյանի մասին

08/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թե՞ վախում ես` մեր ժողովուրդն իր աչքերով տեսնի, ոնց կործանեցիր Հայաստանը․ Զուրաբյանը՝ Փաշինյանին

07/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նազիկ Ավդալյանը Շիրակի մարզի Արթիկի խոշորացված համայնքի Փանիկ գյուղում մարզադպրոց է ստեղծում

08/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ Կենտրոնական բանկը հյուրընկալեց imID և SK ID Solutions ընկերությունների ներկայացուցիչներին

08/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից հեռացել է Ռաֆիկ Եղոյանը. Լուսանկար

08/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԱՄԱՍ-ը ոչնչացված չէ, քանի որ կա Իրանը` չափազանց վտանգավոր ուղերձ

08/10/2025 infomitk@gmail.com