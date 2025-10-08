Գեղամ Մանուկյանը կատարել է Միքայել Սրբազանի խնդրանքն ու նրան թուքերեն գրքեր է փոխանցել

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը կատարել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի խնդրանքը. նրան թուրքերեն գրքեր է փոխանցել։
«Օրերս Միքայել Սրբազանին այցիս ընթացքում նա ցանկություն էր հայտնել՝ ի շարս այլ լեզուներով ընթերցանության համար նաեւ թուրքերեն գրքեր ստանալ։ Իսկ ամեն օր Սրբազանը տարբեր լեզուներով է ընթերցանությամբ զբաղվում։ Խոստումս կատարեցի։ Այսօր փոխանցեցի զույգ հատորներ, որոնք նաեւ իրենց բովանդակությամբ են խորհրդանշական»,- գրել է Մանուկյանը
Պատգամավորն ընդգծել է. «Թերեւս, մեկ էլ իմ նստած տարիներին է ԱԱԾ մեկուսարան թուրքերեն գրքեր բերվել»։
