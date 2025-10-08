Եվս մեկ հաղթանակ! Սիրելի հայրենակիցնե’ր, շնորհավորում եմ. Տեսանյութ

Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ հերթական փոքրիկ հաղթանակի առթիվ, այս մասին ֆեյսբուքյան տեսաուղերձում ասել է «Հայաստանը ես եմ» նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարգսյանը:
«Երեկ պարզ դարձավ՝ իշխանության ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ եկամուտների համատարած հայտարարագրման համակարգում օրենսդրական նոր նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս, չեղարկում են տուգանքները նոյեմբերի 1-ի դրությամբ հայտարարգիր չներկայացնելու հետ կապված, ինչպես նաև ներդրում եմ եկամտային հարկի հաշվարկի պարզեցված համակարգ»,- ասել է Սարգսյանը։
Բանաձևը գործում է 2018 թվականի ապրիլից
