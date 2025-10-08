Ինչ է խնդրել Թրամփն Էրդողանից

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խնդրել է Անկարային համոզել ՀԱՄԱՍ-ին մասնակցել պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։
«ԱՄՆ մեր այցի և մեր վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ մենք նախագահ Թրամփին բացատրեցինք պաղեստինյան հարցի հնարավոր լուծումները։ Նա հատուկ խնդրեց մեզ հանդիպել ՀԱՄԱՍ-ի հետ և համոզել նրանց համաձայնել բանակցությունների։ Մենք անհապաղ կապ հաստատեցինք մեր գործընկերների հետ այս հարցում», – լրագրողներին ասել է Էրդողանը Ադրբեջանից վերադառնալուց հետո։
Նա ասել է, որ Թուրքիան աջակցում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման Թրամփի ջանքերին, իսկ ՀԱՄԱՍ-ը հայտնել է իր պատրաստակամությունը բանակցել առանց վիճահարույց հռետորաբանության։ «Իմ կարծիքով, սա շատ արժեքավոր քայլ է», – հավելել է նախագահը։
Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ Իսրայելը դեռևս չի ցուցաբերել կառուցողական մոտեցում գործընթացին։ «Մենք կձգտենք լուծել իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը երկու պետությունների լուծման հիման վրա։ Բոլոր պաղեստինցիները գիտեն, որ Թուրքիան պաշտպանում է պաղեստինյան շահերը։ Մենք կպաշտպանենք Գազայի ճնշված ժողովրդի իրավունքները այնպես, ինչպես կպաշտպանեինք մեր սեփականը», – հայտարարել է նա։
Էրդողանի խոսքով՝ իր թուրք գործընկերներն արդեն Շարմ էլ Շեյխում են՝ մասնակցելու Գազայի իրավիճակի կարգավորման բանակցություններին։
